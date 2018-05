Què té d'especial veure la Patum des del balcó de la casa consistorial? Doncs «moltes coses», com diu amb un somriure d'orella a orella la berguedana Eugènia Plana. «Des del balcó els salts es veuen molt bé, ben assegut i et donen aigua! Està molt bé!», exclama. Ho té claríssim: «Veure la Patum des del balcó és espectacular!». Plana, que ja ha viscut altres anys l'experiència, recomana «a tothom que pugui que ho faci perquè val molt la pena».

Plana va assistir ahir a la tarda al sorteig que va tenir lloc a la sala de sessions del consistori berguedà, que per primera vegada ha posat a disposició de la ciutadania aquestes places. Un lloc va ser per a Plana, que va seguir un acte amb escàs públic. El sorteig era de 50 places de la Patum, de dijous (25) i diumenge (25), i les 14 de la Patum xica. Per al primer cas hi ha hagut 197 persones inscrites, i per a la segona, 21. Les 25 places de dijous han estat per a 25 persones a partir del número d'instància 4.969 en endavant consecutivament. Les 25 de diumenge, a partir del número 3.823, i les 14 de la Patum infantil, a partir del 4.437. Les 50 persones que dijous i diumenge podran veure els salts a partir del primer salt de plens i fins als tirabols podran dur els seus acompanyants. A més, aquest Corpus s'obrirà el balcó per les passades. En aquest cas es donarà un tiquet. A la passada de dimecres al migdia s'hi deixaran pujar 50 persones, a la de dimecres al vespre 100, i a la de dissabte al vespre, també 100 . En total el consistori ha posat a disposició dels ciutadans 378 places, de les quals 250 corresponen a les passades i 128, a la Patum completa.

Pel que fa al sorteig de plens, enguany s'han sortejat 48 salts. Hi ha hagut 56 peticions per fer-ne. Enguany la xifra de peticions ha baixat en relació amb les de l'any passat perquè aquesta vegada els salts (12 per cadascun dels 4 salts del Corpus) estan reservats a les persones que no hagin saltat mai. Els 12 primers salts de dijous són per a les instàncies a partir del número 4.450, i les del segon, a partir del 4.097. El primer salt de plens de diumenge seran a partir del número 4.109 i el segon, del 4.960.

Les persones guanyadores i els acompanyants hauran d'assistir obligatòriment a la formació específica que es durà a terme el 19 de maig (per al salt de dijous) i el 20 de maig (per al de diumenge).

La regidora de Patum, Mònica Garcia, va valorar positivament obrir el balcó a la gent a través d'un sorteig en què van participar el regidor del grup municipal del PDeCAT Jordi Travé, el d'ERC Jordi Pujals i l'alcaldessa, Montse Venturós, a més de Garcia.