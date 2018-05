Alumnes del Berguedà aprenen a tirar endavant una cooperativa

Alumnes de centres de primària i secundària del Berguedà han après que per tenir èxit a l'hora de muntar un negoci, a través d'una cooperativa, és fonamental el treball en equip. Els ciutadans que ahir al matí passejaven pel passeig de la Indústria van poder veure uns venedors atípics. A la zona de Cal Carreras hi havia instal·lats estands en què els alumnes exhibien i venien els seus productes.

Es tractava del Mercat de Cooperatives Escolars, una iniciativa de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà que aconsegueix la implicació de bona part dels centres educatius del Berguedà i en el qual van participar més de 430 estudiants.

Hi havia nens que per no per fomentar la venda estaven al passeig parant els ciutadans que s'hi passejaven i els mostraven, a través de fulletons informatius, els productes que venien al seu estand. Al llarg del matí hi havia un ambient festiu i distès a Cal Carreras, on s'havien instal·lat tots els estands. En total hi van participar 24 cooperatives creades per escolars de nou centres educatius diferents. Majoritàriament, a les parades s'hi podia trobar manualitats creades pels mateixos alumnes. Els beneficis es destinaran a entitats de caire social.

Es tracta d'una experiència educativa que dura gairebé tot el curs i que ensenya a alumnes de diferents edats crear un negoci a través d'una cooperativa. «Els nens aprenen a treballar en equip i veuen que per tirar endavant el projecte és bàsica la coordinació entre tots», explica la mestra de cinquè de primària Eli Serra, de l'escola FEDAC de Gironella.

«Primer de tot hi ha la creació de la cooperativa, i després es fan assemblees per escollir els disenys i els logotips dels productes que vendrem. Més tard es decideix com s'executa i es coordina la feina», explica. Aquesta mestra afegeix que «aquesta activitat els ajuda a treballar en equip i a adquirir responsabilitats», i que «és una bona iniciativa per al procés educactiu dels nens».

A part, entre Cal Carreras i l'ambulatori, ahir va tenir lloc la novena edició Fira d'Entitats Socials i de Cooperació de Berga, un certamen per apropar aquestes entitats a la ciutadania.