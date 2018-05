La regió central escull nova pubilla en un acte marcat per la situació política

Anna Rovira, de la Pobla de Lillet, i Albert Colell, de Solsona, van sortir escollits ahir pubilla i hereu de la Catalunya Central en un acte que es va celebrar a Avià i que va ser marcat, en part, per la situació política catalana.

A les bales de palla que van servir com a escenari, i on eren els aspirants a representar les comarques centrals, hi havia un llaç i una rosa de color groc, símbol de la demanda social per alliberar els presos polítics. El president de Foment de les Tradicions Catalanes, Gil Vilarrasa, va dir, en la seva intervenció, que malgrat la proclamació de l'hereu i la pubilla no és un acte polític, sinó cultural, aprofitava el seu torn de paraula per denunciar que l'empresonament dels representants polítics fa que «la situació política del país no sigui normal», i que «s'ha de dir perquè no es normalitzi».

«Els representants de les nostres institucions són lluny de casa i de les seves famílies», va recordar, i va cloure la seva intervenció amb un «visca la llibertat i la democràcia!».

L'altra part de la intervenció de Vilarrasa va ser una reafirmació de la tradició del pubillatge. «No es tracta només de sortir a passejar quan és festa, sinó de molt més. Les figures de l'hereu i la pubilla apareixen en el dret civil català, que defineixen el primogènit de la família com la persona que cuida i fa créixer la terra. Avui dia, la tasca dels nostres representants del pubillatge és fer conservar i fer créixer el nostre patrimoni cultural», va explicar.

L'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, per la seva banda, va dir que feia falta persones compromeses com els aspirants a ser pubilla i hereu per tirar endavant el país, i va afirmar: «Confiem en el jovent per construir la república». En l'acte també hi havia el president del Consell Comarcal i alcalde de Gironella, David Font.

La proclamació de la pubilla i l'hereu va tenir lloc al pavelló d'Avià. Era previst que se celebrés a l'aire lliure, al parc del Tossal, just darrere l'Ateneu, però les precipitacions d'ahir a la tarda ho van impedir.

La proclamació de la pubilla, les dames, l'hereu i els fadrins va transcórrer amb emoció, i quan s'anunciava els noms dels joves que representaran la Catalunya Central el proper any en el camp de pubillatge es podien escoltar crits d'emoció i sorpresa, i forts aplaudiments.

Els dos joves que van ser escollits ahir com a pubilla i hereu deien que no s'esperaven ser escollits i asseguraven, tot just acabar l'acte, que encara ho havien de pair. El solsoní Albert Colell, el flamant hereu de la Catalunya Central, explicava a aquest diari que quan va ser escollit per representar el seu municipi, no li havia donat gaire importància, però després de la seva experiència representant Solsona ha sabut valorar què representa i, per aquest motiu, ahir deia estar emocionat per haver estat escollit.

Per la seva banda, la nova pubilla de la Catalunya Central, Anna Rovira, afirmava que assumia el pubillatge amb responsabilitat i deia estar orgullosa de la resta de joves escollits com a dames d'honor i fadrins.

Al llarg del matí els aspirants van haver de passar les diferents proves, que van consistir en una prova escrita i una exposició oral. El president de l'Associació del Pubillatge d'Avià, Oriol Curriu, explicava que organitzar l'acte del pubillatge de la Catalunya Central al poble «va ser un repte que es va superar amb bona nota».