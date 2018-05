L'Associació d'Empresaris del Berguedà premiarà el talent empresarial local

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (Aceb) tornarà a premiar el talent local del món empresarial deu anys després. L'entitat ha convocat una nova edició dels premis Berguedà Empresarial nascuts el 1990 de la mà del Consell Comarcal del Berguedà que en aquestes més de dues dècades s'han celebrat des d'aleshores de forma saltejada, en la darrera etapa de la mà de l'Aceb. Ara, la mateixa entitat els recupera amb el suport de la delegació al Berguedà de la Cambra de Comerç, la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga i el Consell Comarcal. Es convocaran cada dos anys i han de permetre reconèixer la tasca dels empresaris i alhora mostrar racons de la comarca poc coneguts. Enguany al mostra es farà al teatre-cinema de l'antiga colònia minera de Sant Corneli de Cercs. El lliurament dels guardons serà el dia 29 de juny Cada edició se celebren, com ja es feia, en un indret diferent de la comarca.

Josep Fígols, president de l'Aceb ha explicat en la presentació dels premis feta aquest dilluns a Berga que «ara és un bon moment per recuperar aquest premis perquè la situació econòmica ha canviat» recordant que el darrer any que es van celebrar va ser 2008 (a Queralt) en l'inici de la gran crisi. «Aquests premis són important per posar en valor el teixit empresarial de la comarca» i també com a punt de trobada dels professionals del sector. «Animen els empresaris que s'hi presentin».

Per la seva banda David Font, president del Consell Comarcal del Berguedà ha exposat que la situació econòmica al Berguedà «ha millorat en els últims temps» i ha animat als empresaris i la ciutadania a «contagiar-nos d'aquest esperit positiu». Font ha dit que «estic molt content» que l'Aceb recuperi els premis que al seu dia va crear l'ens comarcal destacant el fet que «siguin itinerants per posar en valor el patrimoni de la comarca»

El període per presentar les candidatures ha començat el 14 de maig i es tancarà el 29 de maig. Hi haurà els següents premis: a la Responsabilitat Social i Empresarial, al Comerç i Serveis, al Turisme, a l'Expansió i/o Internacionalització i premi a la Innovació. Igualment s'atorgarà un reconeixement a una trajectòria empresarial i es farà una menció especial. El jurat dels guardons estarà format per la Comissió de Treball dels Premis, integrada per membres de la junta directiva de l'Aceb, la delegació berguedana de la Cambra de Comerç, la UBIC de Berga i el Consell Comarcal. Les bases es poden consultar a la pàgina web de l'Aceb (www.aceb.cat). Per presentar candidatures es pot fer fer via mail o bé presencialment a la seu de l'Aceb a Berga.