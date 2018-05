La Patum forma a entitats, bars i comparses per a detectar agressions sexistes

La Patum 2018 ha format als integrants de les comparses, entitats i bars per detectar qualsevol possible agressió sexista durant la festa. Així hi ha donat a conèixer la regidora de Patum, Mònica Garcia, en la presentació de les novetats d'aquesta edició. "No tenim constància del fet que hagi passat, però podem pensar que passa i que la gent no ho denuncia", ha aprofundit el regidor d'igualtat, Ivan Sànchez. A banda de la formació, la festa comptarà amb un punt fix amb professionals durant les nits de dimecres a diumenge, i es duran a terme accions per sensibilitzar als joves sobre els perills del consum d'alcohol. La Patum de 2018 arrenca el proper 30 de maig i compta amb un pressupost de més de 300.000 euros.

Sànchez ha remarcat que "podem ser bons i pensar que no s'han produït" agressions sexistes en el marc de la festa, o simplement "que no s'han denunciat". L'edil ha apel·lat a la manca de consciència al respecte. En aquest sentit, la regidora de Patum ha recordat que una agressió "pot anar més enllà d'un cop, pot ser un simple comentari" i que de vegades "això no ho tenim sistematitzat".

La formació s'emmarca en la campanya 'Vull la nit' que va arrencar el consistori berguedà el passat mes de novembre per prevenir les conductes sexistes a l'oci nocturn. S'han fet sessions, en forma de tallers de quatre hores, a les comparses, responsables de bars i entitats que posen barra durant la Patum. L'objectiu, ha aclarit Sànchez, és que puguin percebre "actituds sexistes i sàpiguen com actuar". "Així tenim més persones preparades dins de la festa", ha afegit Garcia

En paral·lel s'instal·larà, de dimecres a diumenge, un ´Punt lila´ a la plaça de Viladomat, que inclourà un servei professional d'informació i acompanyament per a la prevenció i detecció de situacions de violència masclista que es puguin produir.



Els perills de l'alcohol



El mateix ´Punt Lila´ preveu accions per sensibilitzar els joves sobre els riscos del consum d'alcohol. "Sabem que es dona i volem que com a mínim sigui responsable" , ha justificat Garcia. Creu Roja i el col·lectiu Energy Control seran els encarregats de donar la informació als assistents, a banda de què se'ls permetrà fer una anàlisi de les seves begudes "perquè puguin saber del cert què és", ha afegit la regidora.

També, per evitar que els assistents puguin agafar el vehicle sota els efectes de l´alcohol, la regidora ha explicat que el Consell Comarcal ha ampliat els autocars que uneixen la capital del Berguedà amb la resta de pobles de la comarca al dimecres de Patum, a més del dijous i el dissabte.



Formació als guanyadors dels salts



Una altra de les novetats d'aquesta edició és que els guanyadors del concurs de salts, que d'acord amb les bases seran novells, gaudiran d'una formació específica. Aquesta es durà a terme aquest cap de setmana i garantirà "la seva seguretat", ha dit Garcia.

Per segon any consecutiu, Berga va treure a concurs els salts de plens. En aquesta edició s'hi ha presentat 56 persones per a les 48 places disponibles.

Garcia també ha remarcat la bona afluència que han tingut la resta de sorteigs. Aquesta edició, per primera vegada s'obria a la ciutadania la possibilitat de gaudir de la festa des del balcó de l'Ajuntament. Un total de 197 persones es van inscriure per a les 50 places dobles disponibles. En el cas del sorteig pel balcó de la Patum infantil, s'hi ha apuntat 21 pels 14 llocs dobles.



Un record als polítics empresonats



Aquesta Patum de 2018 també tindrà com a protagonistes els polítics independentistes empresonats i els que són a l'estranger. Els organitzadors ja havien anunciat que l'Àliga duria clavells grocs i que es convidaria als familiars dels polítics a la celebració. Ara s'ha donat a conèixer que en l'acte de lliurament dels títols de Patumaire d'Honor se'ls hi lliurarà un reconeixement.



Dispositiu de seguretat i l'alerta terrorista

De la mateixa manera que en les edicions anteriors, el dispositiu de seguretat de la Patum tornarà a reforçar els accessos i les sortides a la plaça per tal d'evitar que s'hi produeixin taps. També es posarà l'èmfasi en l'entrada a la plaça amb motxilles. En aquest sentit Garcia ha avançat que malgrat que "no es prohibirà" sí que es "revisaran" i es recomanarà evitar entrar amb elles.



Altres activitats



Altres novetats d'aquesta edició és el creixement dels actes paral·lels. En destaca que els concerts de divendres guanyaran un nou escenari, la plaça Viladomat; o una segona activitat adreçada al col·lectiu de mitjana edat. Garcia també ha destacat la presència d'un grup exclusivament de dones en el concert de joves de dissabte.



Sense patrocini privat



La Patum compta amb un pressupost que supera els 300.000 euros. Des de la regidoria de Festes s'hi destina 252.000 als que cal afegir i el cost dels recursos humans, que surten de d'altres partides.

Garcia ha recordat que la quantitat surt dels fons propis i de les subvencions de l'Observatori de Cultura Popular. Per segon any consecutiu no hi haurà patrocinador privat. En aquest sentit Garcia ha reconegut que, malgrat que l'equip de govern és més partidari que no n'hi hagi, no es descarta que en les properes edicions es pugui treure el patrocini a concurs públic i n'hi pugui tornar a haver.