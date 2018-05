Berga aposta per una Patum més oberta i que planti cara a la violència masclista

Berga es prepara per «fer una Patum més participativa» gràcies al sorteig, per primera vegada, de places perquè la ciutadania pugui veure la festa des del balcó consistorial, que planta cara a la violència masclista i que vol ajudar a crear consciència perquè es faci un ús responsable de les begudes alcohòliques tradicionalment associades a la festa.

Per detectar actituds sexistes i possibles violències de gènere, es posarà en marxa un punt de referència on s'oferirà un servei professional d'informació i acompanyament per a la prevenció i detecció de situacions de violència sexista, a càrrec del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS). Es tracta del Punt Lila-Vull la Nit! que s'ubicarà a la plaça de Viladomat durant les nits de dimecres a diumenge. Aquest espai s'obrirà el dimecres (30 de maig) de 8 de la tarda a 4 de la matinada, dijous (31 de maig) de les 9 de la nit a les 4 de la matinada, divendres (1 de juny) de 9 de la nit a 4 de la matinada, dissabte (2 de juny) de les 9 de la nit a les 5 de la matinada i diumenge (3 de juny) de les 9 de la nit fins a les 2 de la matinada.

En la presentació de la festa, ahir, el regidor de Drets Socials, Ivan Sànchez, va destacar la «importància d'aquestes campanyes, tot i que ens agradaria que no haguessin de ser necessàries». Tot i que no consten denuncies d'agressions masclistes per Patum, la regidora de la festa, Mònica Garcia, va dir que «tots sabem que hi hagut actituds no acceptables» i que es proposen «habilitar les eines per protegir la dignitat i la integritat de les dones». Aquesta acció s'emmarca dins de la campanya «Vull la nit» iniciada el novembre passat pel consistori de Berga. Entre d'altres, s'han realitzat formacions adreçades a locals d'oci nocturn, entitats i associacions juvenils per a la dispensació responsable de begudes alcohòliques i violències de gènere en espais d'oci nocturn.

En aquesta ocasió s'ha format també una trentena de membres de les colles patumiares. Es van fer dues sessions de 4 hores cadascuna amb «retorns súper positius i de creixement personal ampli de les comparses de la Patum», va dir Mònica Garcia. L'experiència ha funcionat tant bé que «la nostra voluntat és repetir la formació a les comparses anualment», va afegir.

L'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà també fomentaran un consum d'alochol responsable. L'entitat SOM.NIT formada per voluntaris de Creu Roja Joventut, tindrà un espai d'informació i atenció als joves durant les nits de dimecres i dijous. El dissabte i el diumenge hi haurà una vela de l'associació Energy Control on qui ho vulgui podrà fer-se una prova d'alcoholèmia i anàlisi d'altres substàncies perquè els usuaris «siguin conscients dels riscos derivats del seu consum. Paral·lelament, també hi haurà una barra de begudes sense alcohol, tal com es va fer durant la festa del Carnaval d'enguany.