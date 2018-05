Patum 2018: el recorregut del passacarrers de dissabte

La Patum de Berga 2018 afrontarà el proper 2 de juny el segon recorregut de passacarrers de la gran festa berguedana, el de dissabte a la nit. Aquest és un dels actes més multitudinaris ja que reuneix a milers de persones vinguts d'altres contrades a gaudir de la Patum.

El passacarrers de dissabte s'iniciarà a les 19:30h del vespre a la Plaça de Sant Pere i es realitzaran salts a davant de les places i els domicilis dels diferents administradors. Com és habitual, el recorregut és bastant més curt que el de dimecres.

Encara no saps quins dies es fa la Patum 2018?

En aquesta passada hi participen el Tabal, les Maces, les Guites i els Gegants Vells. El Passacarrers s'acaba amb Tirabols a la plaça de Sant Joan, la pujada pel carrer Major al so de la popular melodia "Ella s'ho pensa", que s'interpreta únicament en aquest carrer i sempre de manera ininterrompuda, i més Tirabols a la plaça de Sant Pere, on acaba la festa.

Aquest és el recorregut amb els salts previstos i en honor de qui es saltaran:

RECORREGUT PASSADA DISSABTE



2 de juny de 2018 – 19:30h – Pl. St. Pere



1. Plaça de Sant Pere

2. C/ Buxadé, 6 – Srs. Sala-Muñoz

3. Plaça de Santa Magdalena

4. Hospital

5. Plaça de Viladomat

6. Plaça de Doctor Saló

7. Plaça Maragall, 4 – Srs. Torreblanca-Sanchez

8. Placeta Ciutat

9. Plaça de Sant Ramon

10. Plaça del Forn

11. Plaça de Sant Francesc

12. C/ Ciutat, 16 – Srs. Camps-Bernaus

13. Plaça de la Creu – Srs. Vegas-Soler

14. Plaça de la Creu

15. Plaça de les Fonts

16. Plaça de Sant Joan

17. Plaça de Sant Joan – Tirabols

18. Plaça de Sant Pere - Tirabols