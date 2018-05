Patum 2018: el recorregut del passacarrers de dimecres

La Patum de Berga 2018 començarà el proper dimecres 30 de maig amb el tradicional recorregut del passacarrers de dimecres. La gran festa berguedana s'iniciarà a les 20:00h del vespre a la Plaça de Sant Pere i es realitzaran 23 salts en diferents punts de la ciutat.

Encara no saps quins dies es fa la Patum 2018?

En aquesta passada hi participen el Tabal, les Maces, les Guites i els Gegants Vells. El passacarrers s'acaba amb Tirabols a la plaça de Sant Joan, la pujada pel carrer Major al so de la popular melodia "Ella s'ho pensa", que s'interpreta únicament en aquest carrer i sempre de manera ininterrompuda, i més Tirabols a la plaça de Sant Pere, on acaba la festa de la manera més espectacular.

Aquest és el recorregut amb els salts previstos i en honor de qui es saltaran:



RECORREGUT PASSADA DIMECRES



30 de maig de 2018 – 20:00h – Pl. St. Pere



1. Plaça de Sant Pere – Ajuntament

2. Plaça de Sant Pere – Sr. Secretari

3. C/ Castellar del Riu – Rectoria

4. C/ Pinsania, 14 – Sr. Francesc X. Francàs

5. C/ Pietat, 12 – Sr. Jordi Pujals

6. C/ Buxadé, 53 (Vetlladores) – Sra. Rosalia Monroy

7. C/ Buxadé, 6 – Sra. Mª Antònia Ortega

8. C/ Balmes, 8 – Sra. Dolors Tous

9. C/ Balmes, 30 – Sr. Oriol Camps

10. Plaça de Viladomat, 11 – Sra. Ermínia Altarriba

11. Passeig de la Indústria, 6 – Sr. Joan Torres

12. Plaça de Sant Pere (Grup Horitzó del Berguedà) – Sr. Eloi Escútia

13. Plaça de Maragall, 2 – Sr. Francesc Ribera

14. Plaça d'Antoni Baylina, 15 (Escola de Música) – Sr. Antoni Biarnés

15. Ronda de Queralt, 15 (Teatre Municipal) – Sra. Mònica Garcia

16. C/ Mossèn Huch, 19 (Casal Panxo) – Sra. Montserrat Venturós

17. Plaça de les Fonts – Sr. Ramon Minoves

18. Plaça de la Creu, 6 (Club Esquí Berguedà) – Sr. Ivan Sànchez

19. Plaça dels Països Catalans – Sr. Pau Bessa

20. C/ Roser, 56 – Sr. Jordi Travé

21. C/ Gran Via, 23 – Jutjats

22. Plaça de Sant Joan – Tirabols

23. Plaça de Sant Pere – Tirabols