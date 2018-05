L'excap dels nans vells carrega contra la Patum infantil

Joan Carles Sosa, fins aquest any cap de colla dels nans vells de la Patum infantil i durant anys de la gran, ha denunciat que ha estat apartat «injustament» de les seves atribucions i ha carregat contra els gestors de la versió infantil de la celebració perquè diu que «és poc democràtica i professional». Les acusacions de Sosa han estat rebutjades per l'associació que gestiona la festa, que afirma que és Sosa qui ha plegat per problemes interns de la comparsa.

Sosa ha volgut denunciar públicament que se l'ha fet fora «per interessos, convenia que jo fos fora» i hi veu «una mà negra, algunes persones estan interessades que jo no hi sigui». Sosa admet que hi hagut discrepàncies internes al si de la colla, tot i que diu que «he respectat escrupolosament les normes de la Patum infantil». Segons Sosa, se l'ha fet fora perquè l'any passat va denunciar deixadesa de funcions per part de determinades persones vinculades a la festa. Sosa ha afirmat que «necessito una explicació» del perquè se l'ha destituït, «quan em van dir que posaven un altre cap vaig contestar que plegava» matisa. L'explicació «me la mereixo pels anys que fa que hi estic», més de tres dècades.

Per la seva banda, i per mitjà d'un comunicat, l'associació de la festa ha exposat que Sosa «va abandonar el seu càrrec voluntàriament. Hi va haver reunions prèvies per solucionar els problemes interns de la comparsa dels nans vells sense resultat i motivats per problemes aliens a la Patum infantil i derivats de la Patum (gran)».

Durant el 2017 el fill de Sosa, Oriol Sosa, va deixar de ser el cap dels nans vells de la Patum gran. El càrrec l'havia heretat del seu pare. Els membres de la colla no el van votar. La tibantor generada internament s'hauria estès a la Patum infantil, molts membres de la colla gran són a la xica. Després de la mediació sense èxit, el nou cap de colla dels nans vells infantils és Marc López, una figura neutral.

Els organitzadors diuen que «les decisions adoptades s'han pres en tot moment per garantir l'harmonia a la comparsa i la no personalització a la Patum infantil a favor de l'entesa i la dedicació a la nostra causa, que és la de formar els més petits». I afegeixen que « no entrarem en debats ni en baralles dialèctiques» i recorden l'objectiu que «tots els nens que compleixin els requisits puguin fer la Patum sense exclusió de condició social, ni de sexe ni religió», reblen.