Un grup de radioaficionats berguedans escamparà la festa de la Patum pel món

Enguany la Patum se saltarà a la plaça de Sant Pere però també a Austràlia o l'Argentina, a arreu del món. I serà possible gràcies a una de les primeres accions del Radio Club Baells. Aquest és el nom de la nova entitat que han impulsat Josep Maria Hontangas i Josep Maria Serrano, veterans radioaficionats, amb el doble objectiu de potenciar aquesta afició al Berguedà, on fa dues dècades ja havia existit una agrupació de radioaficionats, així com per fer divulgació de Berga, el Berguedà, les seves festes i el seu patrimoni.

Hontangas i Serrano provenen del món dels radioaficionats. Han volgut promoure una entitat que els aplegui en un moment en què les noves tecnologies i especialment els telèfons mòbils i el serveis de missatgeria instantània «sembla que s'han menjat molt el nostre món». No obstant això, asseguren que «la radioafició no mor, torna a brotar: si un dia les noves tecnologies fallen nosaltres sabem que es difondrà a les ones amb una bateria i una emissora no quedem incomunicats mai». Recorden que la radioafició es considera un servei d'utilitat pública «i és valorada com a mitjà eficaç de comunicació en cas de catàstrofe».

Radio Club Baells aplega una seixantena de membres, el 90% de la comarca del Berguedà i el 10% restant del Bages i la Cerdanya.

A partir del dia 25 de maig posaran en marxa una iniciativa que «ens il·lusiona molt» i que s'allargarà durant tota la Patum. Durant 10 dies operadors voluntaris de l'entitat, «segons disponibilitat laboral i familiar», contactaran amb les seves emissores amb altres radioaficionats del món. Qui confirmi haver rebut el missatge on s'explica que es fa la Patum rebrà una targeta de paper anomenada QSL que s'intercanvien els radioaficionats. En aquest cas amb un motiu de Patum, la reproducció d'un tabaler dibuixat per Hontangas. Aquestes targetes són col·leccionades pels radioaficionats. I a més s'emetrà un diploma que s'imprimirà en català, castellà i anglès. Per obtenir-lo caldrà estar atent a l'antena per formar les paraules del nom de la Patum que diguin els voluntaris en diferents dies i hores. «Cada radioaficionat porta un registre», expliquen. Això permetrà saber quantes persones han contactat i de quins països són. Calculen que seran almenys centenars però que fàcilment poden ser milers.

Actualment Radio Club Baells està esperant rebre el seu indicatiu corporatiu de ràdio club. I també pendent que es legalitzi un repetidor de radioaficionats «d'alta tecnologia» que han col·locat a la comarca i a través del qual «podem parlar a escala local i mundial». Expliquen que faran noves activitats de difusió i una trobada de radioaficionats. I també que estan buscant un local que sigui la seva seu social.