L'alcaldessa de Berga es presentarà al judici de dilluns amb una estratègia «de confrontació»

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), ha revelat aquest dimecres a la tarda que el dilluns 21 de maig assistirà al judici que hi ha fixat contra ella al jutjat penal 2 de Manresa per no haver despenjat l'estelada del balcó del consistori durant dos períodes electorals. Venturós, que està acusada d'un presumpte delicte de desobediència, ha dit que, malgrat sí que es presentarà als jutjats, ho farà amb una estratègia "de confrontació i de no col·laboració amb els jutjats i els tribunals de l'Estat".

La batllessa ha justificat la seva personació al judici, a diferència del que va fer durant la fase d'instrucció, que va decidir no anar-hi i va acabar sent detinguda, perquè "ara podrien fer el judici sense la persona acusada i no podem deixar que els tribunals facin un judici sense la possibilitat que puguem dir alt i clar què pensem". Aquest dimecres també s'ha presentat públicament la plataforma 'Democràcia vs. Tribunals' de suport a Venturós. Les primeres accions que faran seran dues concentracions el mateix dia del judici, una a les deu del matí davant dels jutjats de Manresa i una altra a les set de la tarda a Berga.

Montse Venturós s'enfronta a sis mesos d'inhabilitació i a una multa de 540 euros per no haver despenjat l'estelada del balcó de l'Ajuntament de Berga durant dos períodes electorals: les eleccions del 27 de setembre de 2015 i les generals del 20 de desembre de 2015. El fiscal li atribueix un presumpte delicte de desobediència. De fet, el jutjat d'instrucció número 1 de Berga va acordar l'arxivament de la causa però un recurs presentat pel ministeri fiscal va portar a l'Audiència de Barcelona a reobrir el cas.

En una roda de premsa a la plaça de Sant Joan de Berga, l'alcaldessa ha revelat que es presentarà al judici de dilluns, a diferència de l'estratègia que va seguir durant la fase d'instrucció, quan va decidir no presentar-se a declarar i va acabar sent detinguda pels Mossos d'Esquadra. Venturós creu que "no totes les estratègies serveixen per tots els moments" i ha assegurat que "ara es podria donar un judici sense la persona acusada i, per tant, no podem deixar que els tribunals i els jutjats de l'Estat facin un judici per ells mateixos sense la possibilitat que puguem intervenir i puguem dir alt i clar què pensem respecte els tribunals".

Malgrat això, la batllessa ha dit que afronta el judici "des de la confrontació i la no col·laboració amb els jutjats i tribunals de l'Estat". Venturós no ha volgut entrar en els detalls de com anirà la seva declaració, però ha deixat clar que "per nosaltres cap jutjat ni tribunal espanyol és legítim". L'alcaldessa ha defensat que l'únic que va fer l'Ajuntament de Berga i l'alcaldia és "assegurar i garantir uns acords plenaris que s'havien pres l'any 2012".

Preguntada sobre un possible acte de desobediència si els tribunals l'acaben inhabilitant, Venturós ha dit que es tracta d'una "possibilitat". De fet, l'alcaldessa creu que "tots els processos de canvi i de transformació han de passar pel sedàs de la desobediència o de l'obediència a la legitimitat popular". Amb tot, Venturós ha deixat clar que, davant d'una possible inhabilitació, "haurem d'afrontar l'estratègia col·lectivament" i en funció del "context polític".



Una cinquantena d'entitats se sumen a la plataforma de suport a Venturós



La roda de premsa d'aquest dimecres ha servit per presentar públicament la plataforma de suport a Montse Venturós, 'Democràcia vs. Tribunals', que a hores d'ara compta amb l'adhesió d'una cinquantena d'entitats de Berga i del Berguedà de diferents àmbits. La portaveu de la plataforma, Roser Valverde, ha dit que el seu objectiu és "exigir l'absolució de l'alcaldessa i posar de manifest el respecte que exigim cap a tot allò que hem votat i cap als nostres drets fonamentals com a poble sobirà". "Els alcaldes els ha de posar i treure el poble i cap tribunal pot actuar en contra d'aquestes llibertats i dels drets fonamentals que tenim com a poble", ha manifestat Valverde, que ha denunciat "un intent de judicialització dels drets polítics".

Els primers actes que ha programat la plataforma són dues concentracions de suport a Montse Venturós. La primera serà dilluns 21 de maig a les deu del matí per acompanyar l'alcaldessa al judici, que està convocat a dos quarts d'onze. La segona concentració serà el mateix dilluns a les set del vespre a la plaça de Sant Pere de Berga. A partir d'aquí, ha dit Valverde, "és probable que hi hagi més actes i mobilitzacions en funció de com acabi el procés".

Durant l'acte d'aquest dimecres un integrant de l'ANC de Berga ha llegit un manifest de suport a l'alcaldessa. El text denuncia que Venturós serà jutjada per "respectar la voluntat popular i defensar el dret a l'autodeterminació". En cas que sigui inhabilitada, s'apunta al manifest, "suposaria una violació flagrant de la voluntat popular berguedana". Per tot plegat, els signants del text rebutgen "l'ús de la justícia per perseguir idees polítiques legítimes com l'independentisme" i exigeixen que "finalitzi la persecució contra la nostra alcaldessa i contra el nostre poble".



Arxivament inicial



El Ministeri Fiscal demana sis mesos d'inhabilitació i una multa de 540 euros per a l'alcaldessa de Berga per no haver despenjat l'estelada del balcó de l'Ajuntament durant dos períodes electorals: les eleccions del 27 de setembre de 2015 i les generals del 20 de desembre de 2015. Se li imputa un presumpte delicte de desobediència. Segons l'escrit del ministeri fiscal al qual ha tingut accés l'ACN, la presència de l'estelada a la façana de l'Ajuntament aniria "en contra del deure de neutralitat de les institucions" i "pot distorsionar-los".

El març de 2017 el jutjat d'instrucció número 1 de Berga va acordar l'arxivament de la causa contra l'alcaldessa. El magistrat va exposar que un delicte electoral s'ha d'entendre quan es realitza una campanya encaminada a obtenir el vot per una candidatura en concret. Pel que fa a la desobediència a l'autoritat, el magistrat va argumentar que no hi va haver una "negativa franca, clara, patent, indubtable, indissimulada, evident o inequívoca" de la investigada per retirar la bandera estelada quan l'Ajuntament va ser requerit per fer-ho i considera que només va haver-hi "passivitat".

Prèviament, l'alcaldessa havia estat detinguda, el mes de novembre, per portar-la a declarar davant del jutge després que la batllessa desobeís dues citacions judicials i es negués a anar a declarar als jutjats de la capital del Berguedà. Tres mesos després de l'arxivament, la secció setena de l'Audiència de Barcelona va reobrir la causa a petició de la Fiscalia. El judici finalment se celebrarà aquest dilluns 21 de maig al Jutjat Penal número 2 de Manresa.