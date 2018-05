Els treballadors de l'hospital de Berga obren la via judicial per cobrar pagues pendents

Els treballadors de l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga reclamaran uns 200.00 euros corresponents al 5% del sou de mig any del 2015 via judicial. Així ho han explicat el representants dels treballadors aquest dijous a la tarda en una compareixença davant dels mitjans de comunicació. Els altres 200.000 euros que se'ls deuen en concepte del 50% de la paga de Nadal del 2012 ja formen part de la reclamació a nivell nacional que han impulsat centrals sindicals. Ja han iniciat les consultes als seus assessors legals per emprendre les accions legals que considerin oportunes.

Pep Canudas, el president del comitè d'empresa ha llegit un manifest que han consensuat els representants dels 6 sindicats amb presència al comitè. Hi denuncien manca de compromisos i respostes clares a les seves reivindicacions per part de la presidenta del patronat, l'alcaldessa de Berga Montse Venturós. El darrer cop que s'hi van reunir «se'ns va dir que l'ajuntament pagaria els diners» i, posteriorment,en el ple de maig la dirigent va dir que el consistori no tenia disponibilitat econòmica per pagar immediatament. Unes afirmacions que van sobtar als representants del comitè que segons Canudas, van intentar contactar amb la dirigent per aclarir-ho, sense èxit. El president fa referència al compromís adoptat ple pel de març aprovant una proposta del comitè que les pagues pendents es pagarien el primer trimestre del 2018. La CUP va presentar-hi una esmena per tal que el termini fos el segon trimestre d'enguany. El comitè va acceptar-ne la inclusió amb la condició que hi hagués un compromís per escrit del patronat de pagar-ho en aquest termini. Aquest compromís no ha arribat ha assegurat Canudas. I no veuen clar que cobrin dins del segon trimestre.

En el comunicat que han fet públic aquest dijous els treballadors afirmen que «s'han fet dues reunions amb la presidenta del patronat, al nostre parer, gens productives, ja que diu d'avui, seguim esperant una resposta clara» sobre quan cobraran el que se'ls deu. En total, 300 treballadors del centre sanitari tenen pendent de cobrar 400.000 euros, la meitat corresponen al 50% de la paga extra de Nadal del 2012 i l'altre meitat del 5% del sou de mig any del 2015.

Els treballadors han expressat el seu malestar per aquesta situació i se senten indignats i menyspreats.