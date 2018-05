L'alcaldessa de Berga declararà amb «una estratègia de confrontació»

Montse Venturós (CUP), l'alcaldessa de Berga, assistirà el dilluns 21 de maig al jutjat penal 2 de Manresa al judici oral acusada d'un delicte de desobediència per no haver despenjat l'estelada del balcó del consistori durant dos períodes electorals el 2015. Venturós, que s'enfronta a 6 mesos d'inhablitació i a una multa de 540 euros, ara declararà a diferència del que va fer durant la fase d'instrucció del cas que es va jutjar per primer cop a Berga. Aleshores va ser cridada i no s'hi va presentar, i va ser detinguda pels Mossos a casa seva. Era el novembre del 2016.

El març del 2017 el jutjat d'instrucció número 1 de Berga va acordar l'arxivament de la causa contra l'alcaldessa. Tres mesos després, la secció setena de l'Audiència de Barcelona va reobrir la causa a petició de la Fiscalia.

Aquesta vegada la dirigent de la capital berguedà declararà i ho farà amb una estratègia «de confrontació i de no col·laboració amb els jutjats i els tribunals de l'Estat». Així ho va anunciar ahir Venturós en l'acte de presentació de la plataforma «Democràcia Vs Tribunals», que en demana l'absolució. Aquest grup és integrat per mig centenar d'entitas berguedanes de diferents àmbits que li donen suport.

A preguntes d'aquest diari, Montse Venturós va argumentar que aquesta vegada declararà perquè «ara podrien fer el judici sense la persona acusada i no podem deixar que els tribunals facin un judici sense la possibilitat que puguem dir alt i clar què pensem». Pel que fa a un possible acte de desobediència si els tribunals l'acaben inhabilitant, Venturós va dir que es tracta d'una «possibilitat». L'alcaldessa va dir que «tots els processos de canvi i de transformació han de passar pel sedàs de la desobediència o de l'obediència a la legitimitat popular». Tanmateix, Venturós va exposar que, davant d'una possible inhabilitació, «haurem d'afrontar l'estratègia col·lectivament» i en funció del «context polític».

Montse Venturós no anirà a declarar sola. La plataforma de suport ha convocat una concentració davant dels jutjats de Manresa a les 10 del matí i una altra a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Pere de Berga. La portaveu de la plataforma, Roser Valverde, va explicar que l'objectiu d'aquest grup és «exigir l'absolució de l'alcaldessa i posar de manifest el respecte que exigim cap a tot allò que hem votat i cap als nostres drets fonamentals com a poble sobirà».

Per la seva banda, Lluís Escriche, representant de l'ANC de Berga, va dir que l'alcaldessa Montse Venturós serà jutjada per «respectar la voluntat popular i defensar el dret a l'autodeterminació».