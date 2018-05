La Patum forma a mig centenar de debutants per garantir la seguretat dels salts de Plens

La Patum ha format per primera vegada a les persones que debutaran aquest 2018 al salt de Plens amb l'objectiu de garantir al màxim la seguretat. 24 persones i els seus acompanyats han participat aquest dissabte a la tarda en la formació. Diumenge ho faran 24 més.

"Són aspectes que si no t'explica ningú i t'hi trobes allà et poden descol·locar", ha explicat el cap de colla de la comparsa de masses i plens, Isaac Gonfaus. Així s'ha abordat qüestions bàsiques com on trobaran la indumentària o de quina manera han d'agafar correctament el fuet. La formació era obligatòria i no assistir-hi suposava no poder participar en la festa.

La Patum ha sortejat per segon any consecutiu la possibilitat de participar en els quatre salts de Plens –dos dijous i dos diumenge. Enguany, però, era indispensable per optar a una plaça ser saltador novell, motiu que ha fet encara necessària la formació.

"L'any passat ja vam detectar algunes mancances que aquest any hem volgut evitar", ha reconegut Gonfaus, tot insistint en què "la plaça és ja de per si difícil de controlar, hi ha vegades que saltes bé, altres que hi ha incidents, però mai saps que et trobaràs".



De la vestimenta als nervis



A la formació d'aquest dissabte hi han participat els debutants de la jornada de dijous de Patum. Diumenge ho faran els que saltaran també en diumenge. S'ha dut a terme a la plaça Ribera, indret on s'ubicaran els vestidors per la Patum. Gonfaus, Manel Herrerias, Antolí Barra i Josep Fornell han estat els encarregats de donar les nocions bàsiques.

La vestimenta ha estat un dels aspectes en els quals se'ls ha insistit més, especialment en l'ordre a seguir, un procés que han remarcat que és "inalterable". Primer posar-se la granota, embenar-se el cap, col·locar la mascara, mentre se'ls guarneix amb herba. Els fuets és la darrera inclusió abans que sigui indispensable la presència de l'acompanyant. En aquest punt els formadors també han posat l'èmfasi en com ha de ser la manipulació dels fuets.

Per tal de garantir la seguretat de "tothom", se'ls ha insistit especialment en el fet que malgrat que viuran "una experiència única" és important mantenir sempre la calma. Se'ls ha explicat algunes incidències que podrien succeir, com ara caigudes, i com ho han d'afrontar.



Formació obligatòria



La formació, que ha durat poc més d'una hora, era obligatòria i des de l'organització ja es va anunciar als afortunats que no assistir-hi suposava la renúncia al salt.

En total, entre dijous i diumenge de Patum hi ha 400 salts disponibles. La comparsa de Plens en gestiona 320 i en cedeix 40 pel sorteig. Als 40 s'hi sumen 8 que corresponen als membres de l'equip de govern de la CUP i els d'ERC, que els han cedit. Els 32 salts restants són pels regidors que no els sortegen, personal del consistori i a les parelles d'administradors d'enguany. Aquest 2018, en el que per primera vegada era indispensable ser novell, un total de 56 persones van demanar plaça per a les 48 disponibles.