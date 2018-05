Berga fa una sessió de formació als que s'han d'estrenar com a saltadors de plens

En una festa on els rituals es perpetuen en els segles, la Patum ha celebrat aquest dissabte un acte inèdit: una sessió de formació per a saltadors de plens i els seus acompanyants. Els vint-i-cinc saltadors que han aconseguit el salt del dijous per sorteig, i els seus acompanyants designats per ells mateixos, han pres part en una sessió informativa per part dels responsables de la comparsa.

La sessió, d'obligada assistència per poder fer el salt, s'ha centrat en tres aspectes: la història i el que representa per a la Patum i els berguedans els salts de plens; la manera com vestir-se amb la granota de cotó, el mocador, les ulleres, la vidalba, la careta, la cua, els fuets, la corona, les betes i el cordill que, entre d'altres elements, s'han de posar a sobre els saltadors; i com es fa un salt de plens, des de l'estona prèvia fins a l'evacuació de la plaça. El resultat de la formació va ser un compendi de costums i mesures de seguretat que els membres de la comparsa de masses i plens tenen molt sabut però que per a qualsevol altre saltador resulta clau.



«Sortiu i gaudiu»

La formació també va ser adreçada als acompanyants, sobre els quals recau tota la responsabilitat del ple. L'expert acompanyant Josep Fornell va donar algunes de les claus: «Sobretot calma i tranquil·litat, estareu en el moment més apoteòsic de la festa, sortiu i gaudiu-lo».