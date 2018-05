Unes 200 persones es concentren en suport a l'alcaldessa de Berga

Una possible inhabilitació de l'alcaldessa de Berga Montse Venturós «convertiria en paper mullat» els vots dels berguedans de les últimes eleccions municipals del maig del 2015.

«No seria una condemna contra l'alcaldessa, sinó contra tot l'Ajuntament de la nostra ciutat i, per tant, contra tot el seus habitants». Així s'afirma aen un document conjunt que han signat els grups municipal de la CUP, al govern i els del PDECAT-CDC i ERC, a l'oposició. Tres representants de cadascun d'ells (Montse Venturós, Ramon Minoves i Ermínia Altarriba, respectivament) han llegit aquest comunicat en la concentració de suport amb la dirigent que s'ha fet a la plaça de Sant Pere amb un cel ennuvolat.

L'acte ha aplegat a unes 200 persones. Voluntaris han desplegat un gran llaç gros al mig de l'àgora berguedana. A la façana de cal Ros hi havia una gran pancarta amb el rostre de l'alcaldessa.

Un cop s'ha fet memòria dels antecedents del cas i de com s'ha arribat al judici que es va fer ahir, els grups de la CUP, PdeCAT i ERC palesen la seva aposta per servir els ciutadans des del consistori i «per empènyer des dels ajuntaments i assolir la República com més aviat millor, perquè això vol la nostra gent. Si els tribunals espanyols volen intentar defenestrar-nos per una bandera penjada al balcó, nosaltres haurem de saber respondre amb unitat, amb coratge i sense deixar de fer la feina del dia a dia»

També han intervingut Manel Escobet de l'ANC i Montse Mas de la plataforma en suport a l'alcaldessa. L'acte ha acabat enmig d'aplaudiments al final del cant de Els Segadors interpretat per l'acordionista local Josep González