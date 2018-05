Una Patum de la Pietat amb els actes a vessar deixa Berga a punt per al Corpus

n Si la Patum de la Pietat fos un termòmetre per conèixer la temperatura de Berga de cara a la imminent festa de Corpus, es podria dir que la capital berguedana està al punt d'ebullició. El barri antic ha viscut un cap de setmana d'actes multitudinaris ja amb l'ambient de Patum omplint els car-rers dia i nit. Diuen els veïns que als actes d'aquest any s'hi ha vist més gent que en els últims anys.

El president de l'Associació de Veïns de la Pietat, Aureli Rodríguez, atenia ahir els usuaris de la barra, durant la Patum de lluïment. Ho feia amb expressió cansada després d'acumular hores de feina i organització: «Dissabte hi havia molta gent, la plaça estava molt plena ja en la Patum infantil, més que l'any passat; i en la de lluïment d'avui, diumenge, també hi ha més gent, es veu que hi ha moltes ganes de Patum». També ha contribuït a aquest èxit el fet que tots els actes s'han fet amb música en directe gràcies a la participació de l'Entrompats Band. En aquest sentit, Rodríguez va considerar que «a la gent li agrada que es toqui en directe, això atrau gent. També, suposo, que les coses les fem bé, i la gent ho agraeix».



El tabal nou sona bé i és còmode

Entre les principals novetats de la Patum de la Pietat d'aquest any hi havia l'estrena del tabal nou. El vell era petit i obligava el nen que el tocava a ser molt precís. Rodríguez va assegurar ahir que el nou «sona molt bé» i va millor als tabalers. Així ho va corroborar l'encarregat del tabal, Albert Gallego Campoy, de deu anys, que s'estrenava en el càrrec marcant el temps de les melodies des del balcó que presideix la plaça: «Es toca molt fàcilment, m'agrada i voldria tocar-lo també l'any que ve. Jo ja surto també a la comparsa dels turcs i cavallets, però l'any que ve els vestits ja m'aniran petits i no podré saltar, per tant, he pensat que si toco el tabal podré continuar».

Quant al fet de portar a terme una feina tan clau a la festa, Albert Gallego va explicar que «quan toco em sento feliç, és com si portés el ritme de tothom». La plaça del barri de la Pietat va quedar petita al migdia amb la Patum de lluïment, els tirabols finals van desfermar la gresca entre les nombroses famílies que amb els nens agafats de la mà i enfilats als colls dels pares van ballar al ritme de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. La festa es tancarà avui amb la Despertada General, a tres quarts de dotze del matí, i la missa a l'església de la Pietat al migdia. L'ambient de Patum tornarà a prendre els carrers diumenge amb els Quatre Fuets.