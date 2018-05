Els cavalls tornen a la fresca de l'estiu a l'alt Berguedà pel camí ramader

Els 31 cavalls de la Fundació Miranda que el passat mes de desembre van arribar al Parc del Garraf, de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, procedents de l'alt Berguedà, per passar-hi els mesos hivernals, han iniciat el camí de retorn fins al pla de l'Orri, a la serra del Catllaràs, on té la seu la Fundació. L'arribada a l'alt Berguedà està prevista pel 10 de juny, després de recórrer més de 200 km per camins de transhumància del Garraf, l'Alt Penedès, Montserrat, el Bages, el Lluçanès i el Berguedà.Com a la baixa, el retorn es farà seguint el camí ramader de Marina. Els cavalls han estat físicament al muncicipi d'Olivella.

Aquesta ha estat la primera vegada que una manada tan important de cavalls ha utilitzat el Parc del Garraf com a espai de pastura. Els responsables dels cavalls han valorat l'experiència d'"excepcional, tant pel benefici per als animals com també pel mateix ecosistema del parc".

Els responsables del projecte han posat de manifest "els beneficis que aquest ha comportat en relleu els nombrosos beneficis que aquesta experiència ha comportat en diversos àmbits, no només pels mateixos cavalls, ja que es tracta d'animals que la Fundació ha recuperat de l'abandonament o de situacions de maltractament, sinó pel que han aportat a l'espai natural".

Així, el coordinador d'Espais Naturals, Jordi Padrós, ha expressat la satisfacció de la Diputació de Barcelona pels resultats d'aquesta experiència pilot: "Ha estat una novetat pel parc, especialment pels seus efectes d'equilibrar els ecosistemes, ja que els cavalls han menjat espècies herbàcies invasores com també en la neteja del sotabosc, el que benefici en la prevenció d'incendis forestals".

En aquesta mateixa línia, el director del Parc del Garraf, Santi Llacuna, ha destacat els resultats que l'estada al parc ha tingut en la salut d'aquests animals: «un dels objectius del projecte és que els cavalls es refessin, tenint en compte l'estat en que van arribar, ja que la majoria d'aquests animals són abandonat o havien patit maltractaments, però pel fet que en aquests mesos han menjat unes 80 tones d'una de les herbàcies invasores i que son un problema en la propagació d'incendis».

Cavalls, persones i natura

La presidenta de la Fundació Miranda, Rosa Galindo, ha volgut ressaltar l'haver pogut acomplir amb les tres àrees del projecte com son cavalls, persones i natura, han tingut aquí un entorn ideal per desplegar-se, expandir-se i créixer.

Així, en referència als cavalls, Rosa Galindo ha destacat que aquests han tingut una qualitat de vida immillorable, ja que han disposat d'un espai privilegiat. En el treball en les persones Galindo ha remarcat: «La proximitat del parc amb l'àrea metropolitana ha permès aprofundir i augmentar la tasca que la Fundació també fa amb persones risc d'inclusió social, i que amb el contacte amb els animals troben elements importants que els ajuden a millorar la seva qualitat de vida». I pel fa a la natura, la presencia dels cavalls «ha contribuït a incrementar la biodiversitat del parc i contribuir també en la prevenció d'incendis».

També l'alcaldessa d'Olivella., Marta Verdejo, ha volgut agrair a la Fundació i al Parc aquest regal pel municipi, que té el 90 % del seu territori municipal dins el Parc, «amb aquest projecte apassionat que beneficia al territori». L'alcaldessa ha volgut que aquesta experiència es pugui anar repetint, per la qual cosa ha demanat que la Fundació pugui tenir una seu al Parc, fet pel qual el municipi hi col·laborarà en tot allò que pugui, remarcant que «l'aposta d'Olivella és posicionar-nos en tots aquells aspectes que beneficiïn el medi ambient».

Fundació Miranda

La Fundació Miranda és un projecte sense ànim de lucre que treballa en tres àrees d'acció com son els cavalls recuperats de situacions de maltractaments i abandonament, les persones en situació de risc d'exclusió i la natura, i és una entitat adscrita a la Xarxa de Custòdia del Territori. La Fundació també està implicada i forma part del moviment Slow Food Km0 i de la producció local i ecològica de cada territori que transita.