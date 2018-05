La Patum infantil i els castellers conviden els veïns a treure al carrer el bestiari domèstic de la festa

A moltes llars berguedanes hi ha elements de la imatgeria patumaire des de les carotes dels dimonis fins a tabals fets a mida passant per guites personalitzades. Serveixen per fer tantes patums com persones en tenen ganes en versions casolanes de la festa. Coneixedors d'aquesta realitat, els responsables de l'Associació de la Patum infantil i els Castellers de Berga s'han aliat i conviden a tothom aquest divendres 25 de maig, perquè treguin aquest bestiari al carrer. Aquesta acció l'han batejada com la Patum de les Andròmines. Vol ser «una Patum entranyable i diferent en què es convida a tots els nens i nenes a portar aquests gegants, nans, guites, cavallets, etc de casa per fer Patum tots plegats» segons han explicat en un comunicat els promotors d'aquesta singular activitat, fins ara inèdita.

Hi haurà activitat divendres a partir de les 7 de la tarda. S'iniciaran amb els assajos de la Patum Infantil, que es faran a diferents espais del barri vell: a la plaça de Sant Joan hi haurà la comparsa dels Gegants, a la plaça del Forn els Turcs i Cavallets, i Àliga, al Carrer del Balç Nans Nous i Nans Vells i la plaça plaça mossèn Huch (abans de les Cols), darrera el mercat municipal- assajaran el Tabal, Àngels, Maces i Guites. En aquesta plaça es posarà punt i final dels assajos d'aquest any de la Patum Infantil amb una tanda de tirabols.

A continuació, hi haurà un sopar popular (els tiquets es podran comprar anticipadament el dimecres durant els assajos de la Patum Infantil, al bar el Kóm Intramuralla i als assajos dels Castellers de Berga, a un preu de 4 euros i inclouen un entrepà de tastet i refresc). Durant el sopar els castellers faran un assaig en versió reduïda. I per acabar el dia, a 2/4 de 10 de la nit, aproximadament, començarà la Patum de les Andròmines, «una Patum complerta d'allò més curiosa i participativa».

D'altra banada, durant tot el dissabte al Cine Catalunya hi haurà exposat el bestiari de la Patum Infantil acompanyat d'una projecció en pantalla gegant. I al mateix dissabte a partir de les 6 de la tarda «hi haurà l'assaig casteller especial per acabar de preparar la important diada de l'endemà, la diada castellera dels Quatre Fuets».

La Patum de les Andròmines compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga, la Penya Boletaire de Berga, Pabevsa i Càrniques Valldan.