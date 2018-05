El polígon de Cercs acollirà el primer parc d'atraccions de terror del sud d'Europa

Set naus del Centre d'Empreses de Cercs acolliran durant 15 dies d'aquesta tardor el que es considera el primer parc d'atraccions de terror d'Europa: HorrorlandPark. Aquesta iniciativa la impulsa la firma berguedana Insomnia Corporation que gestiona les sales de room escape «Experiment» i «El còctel del doctor». S'han associat amb una altra indústria del sector, la barcelonina Horror Box per crear un parc que tindrà capacitat per rebre 1.500 persones al dia, en total 22.500 persones en els 15 dies que estarà obert. Seran l'11, 12 i 13, 19, 20, 26 i 27 i 31 d'octubre i 1, 2, 3, 9, 10 i 16 i 17 de novembre. Obrirà de 2/4 de 7 de la tarda fins a 2/4 d'1 de la nit. Per treballar-hi es contractaran per aquells dies «entre 80 i 100 persones» segons ha explicat a Regió7 Climent Vila, el jove co-impulsor d'aquest singular projecte.



HorrorlandPark «és un parc temàtic però sense atraccions» ha explicat Vila. I està completament dedicat a l'oci al voltant del món del terror amb espectacles, passatges del terror i també room escapes. D'aquests parcs n'hi han 3 més a Europa a Anglaterra, Alemanya i Holanda, ha explicat. A cadascuna de les 7 naus del Centre d'Empreses de Cercs (on antany hi havia hagut la cimentera) enganxat a la C-16 sota les xemenies de la central tèrmica de Cercs hi haurà «una experiència».



El contingut concret de cadascuna d'aquesta mena de passatges del terror s'anirà revelant cada 15 dies, ha explicat Vila amb l'objectiu de mantenir el misteri i l'interès per la proposta. Amb tot, ha explicat que hi haurà «material important dels Estats Units» que han comprat expressament, per exemple els anomenats Animatronix, una mena de robots. El nou projecte que il·lusiona a Climent Vila «no és com el que hem fet fins ara a nivell visual i de continguts: és espectacular» ha asegurat. «A nivell d'imatges és molt bonic de veure» ha exposant, afegint que el contingut serà molt complet amb les diferents atraccions «ambientacions i decoracions molt xules i photocalls. Cadascun d'ells té alguna cosa especial».





El nou parc tindrà activitats diverses en diferents naus del Centre d'Empreses de Cercs, unes naus que fan 400 metres quadrats la petita i 700 la gran. Aquestes naus són propietat deque les ha llogades i ja no en queden de disponibles. També hi haurà una zona de restauració per als visitants i una zona de fira. Els promotors d'aquesta proposta habilataran l'antic parc del carbó de la central tèrmica de Cercs, a tocar d'aquestes naus, com a zona d'aparcament dels visitants. Per gestionar aquest espai comptaran amb la col.laboració de Protecció Civil del Berguedà, ha detallat Vila.L'empresari berguedà ha explicat que les atraccions tenen capacitat per aque han posat en marxa. Fins el 13 de juny es poden comprar amb descomptes. L'entrada general val 35 euros, la que permet accedir-hi sense fer cua 55 euros i la VIP que inclou la possibilitat d'accedir més d'un cop a cada passatge sense cues i rebent regals costa 85 euros. El preu és per un dia.l'alcalde de Cercs ha valorat «molt positvament aquest projecte, pot anar molt bé». El dirigent explica que». Per Calderer aquesta proposta portarà a a Cercs visitants d'arreu de l'estat i d'Europa. «És una promoció que si ens l'haguessim de pagar nosaltres ens costaria una fortuna».- Calderer ha dit que estan a l'expectativa ja que es tracta «d'una primera prova, no crec que en tota l'estat espanyol s'hagi fet abans». El batlle pensa que és una oportunitat per Cercs i per la comarca en concret per als sectors de la restauració, l'hostaleria i els serveis per aprofitar la presència dels visitants del parc perquè coneguin la comarca.