Venturós a la jutgessa: «aquest és un judici estrictament polític»

Montse Venturós, alcaldessa de Berga, va aprofitar la seva intervenció d'aquest dilluns al jutjat penal número 2 de Manresa, on és jutjada per desobediència, per denunciar que es troba davant d'un «judici estrictament polític». La declaració, que ha fet pública aquest dimarts la CUP a través de Youtube, va fer que la jutgessa li cridés l'atenció.

«Avui no he vingut a defensar-me, si no a acusar directament el ministeri fiscal de supeditar decisions que són estrictament polítiques a l'àmbit judicial i de ser còmplices de tot allò que el govern espanyol i la ultradreta», va dir Venturós, qui també va emfatitzar que «ens trobem en un judici que té una condemna prèvia, que és política i que ve marcada per unes ordres polítiques».

La jutgessa va intentar tallar el discurs de Venturós. «Li crido l'atenció perquè guardi respecte a aquest tribunal [...]. M'agradaria que dins l'exercici del seu dret mantinguéssim la calma i ens centréssim en l'objecte del procediment», li va recriminar.

La política de la CUP també va criticar durant el seu torn de paraula el paper del sistema judicial en tot el procés: «Gràcies al seu silenci còmplice, avui companys, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores i membres del Govern de la Generalitat estiguin essent jutjats», mentre que considera que qui hauria de seure al banc dels acusats són aquells que «ens han desposseït com a classe treballadora i que ens desposseeixen com a membres d'una ideologia concreta».