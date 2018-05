Berga treu a concurs urbanitzar el carrer que dóna accés a l'institut Serra de Noet

El govern de Berga manté una cursa contra rellotge per aconseguir urbanitzar a temps 75 metres del carrer Pla de l'Alemany, imprescindible per accedir a l'edifici de la secció d'institut (SI) Serra de Noet que hi construeix el departament d'Ensenyament i que preveu obrir el setembre.

L'executiu berguedà va fer públic ahir que ha posat a licitació aquesta obra per un import de 303.902,41 euros més el 21% d'IVA que puja 63.819,51 euros. Tot plegat, al consistori li tocarà pagar 367.721,92 euros. El termini per presentar ofertes s'acaba el dia 4 de juny. Com que la previsió del departament d'Ensenyament és que el centre pugui obrir portes aquest setembre coincidint amb l'inici del proper curs escolar, el 2018-2019 i el termini d'execució dels treballs previst per urbanitzar el carrer és de 4 mesos, el consistori ha optat per posar a concurs l'obra a través del procediment d'urgència per escurçar terminis.

En declaracions a Regió7, el regidor Oriol Camps ha reconegut que «anem molt justos de temps» i ha assegurat que «farem el que podrem» per fer coincidir l'obertura del centre amb l'acabament dels treballs. Ha dit que a hores d'ara no es plantegen la hipòtesi que l'edifici de l'institut estigués acabat i les obres d'urbanització no. «A mesura que ens ho anem trobant anirem veient com va evolucionant tot». Ha dit que també cal veure si es compleixen els terminis previstos pel departament d'Ensenyament. Camps ha matisat que en el cas que no estigui llest al 100% «espero que estigui prou acabat per donar servei».

L'obra servirà per urbanitzar un tram de 75 metres del carrer Pla de l'Alemany amb una amplada de 12,5 metres. L'obra també inclou la portada dels serveis: aigua, clavegueram, electrificació i telefonia. Així mateix es farà una estació transformadora elèctrica per alimentar el futur institut. Els treballs també inclouen fer el paviment, les voreres i treballs de jardineria de la zona com plantar 13 mèlies ( Melia azerderach), la senyalització d'un pas de vianants i fer una illeta de gir al final del carrer. I faltarà definir la senyalització vertical de la zona.

Tal i com ja ha anat informant aquest diari, el segon institut de Berga s'està construint en uns terrenys situats just a sota del camp de futbol municipal i tindrà tres edificis: un gran aulari de tres plantes, un menjador i un gimnàs a més de tres pistes esportives. El nou immoble, llargament reivindicat, el paga íntegrament el departament d'Ensenyament, suposa una inversió de 4,5 milions d'euros (5,5 amb el 21% d'IVA).. Les obre es van començar l'agost del 2017 i en l'acta de replanteig hi consta que han d'estar acabades el 9 de juliol d'enguany. La construcció d'aquest immoble és una vella assignatura pendent des de fa almenys una dècada El 2013 el consistori va cedir al Govern català els terrenys per erigir el nou immoble. Ha calgut fer la modificació de la qualificació urbanística del sòl. I pel que fa al carrer fer-ne el projecte i ara executar-lo.