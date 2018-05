Berga treu a concurs urbanitzar el carrer que dóna accés a l'institut Serra de Noet

L'Ajuntament de Berga ha tret a licitació les obres d'urbanització del darrer tram del carrer Pla de l'Alemany imprescindible per accedir al nou institut Serra de Noet que està en contrucció tal i com ja ha anat informat Regió7.

Les obres surten a licitació per un import de 367.721, 92 euros amb el 21% d'IVA inclòs i una durada del contracte de 4 mesos. El termini de presentació d'ofertes és el 4 de juny. Aquesta obra ha d'estar enllestida coincidint amb la posada en servei del nou edifici que el departament d'Ensenyament preveu que sigui el setembre d'aquest any.