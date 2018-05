Així serà Horrorland, el parc temàtic del terror que s'instal·larà a Cercs

Horrorland. Així es diu el parc temàtic del terror que s'instal·larà 15 dies d'octubre i novembre vinent, a Cercs, al Berguedà. Serà el primer scream park del sud d'Europa i en aquest article et convidem a descobrir què hi podràs trobar. S'hi esperen 1.500 persones al dia i 22.500 en total. No serà apte per a totes les edats. T'atreviràs a anar-hi?

Dates i horaris del Horrorland



Els seus impulsors tenen previst obrir el parc només 15 dies a l'entorn de Halloween. Seran l'11, 12 i 13, 19, 20, 26 i 27 i 31 d'octubre i 1, 2, 3, 9, 10 i 16 i 17 de novembre.

Les portes de Horrorland s'obriran de 2/4 de 7 de la tarda fins a 2/4 d'1 de la nit.

Qui hi ha darrere de Horrorland?



Aquesta iniciativa la impulsa la firma berguedana Insomnia Corporation que gestiona les sales de room escape «Experiment» i «El còctel del doctor». S'han associat amb una altra indústria del sector, la barcelonina Horror Box.

Diferents espais dedicats al terror



HorrorlandPark «és un parc temàtic però sense atraccions» ha explicat Vila, el jove co-impulsor d'aquest singular projecte. I està completament dedicat a l'oci al voltant del món del terror amb espectacles, passatges del terror i també room escapes.

D'aquests parcs n'hi han 3 més a Europa a Anglaterra, Alemanya i Holanda, ha explicat. A cadascuna de les 7 naus del Centre d'Empreses de Cercs (on antany hi havia hagut la cimentera) enganxat a la C-16 sota les xemenies de la central tèrmica de Cercs hi haurà «una experiència».

El contingut concret de cadascuna d'aquesta mena de passatges del terror s'anirà revelant cada 15 dies, ha explicat Vila amb l'objectiu de mantenir el misteri i l'interès per la proposta. Amb tot, ha explicat que hi haurà «material important dels Estats Units» que han comprat expressament, per exemple els anomenats Animatronix, una mena de robots.

El nou parc Horrorland tindrà activitats diverses en diferents naus del Centre d'Empreses de Cercs, unes naus que fan 400 metres quadrats la petita i 700 la gran. Aquestes naus són propietat de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà que les ha llogades i ja no en queden de disponibles. També hi haurà una zona de restauració per als visitants i una zona de fira. Els promotors d'aquesta proposta habilataran l'antic parc del carbó de la central tèrmica de Cercs, a tocar d'aquestes naus, com a zona d'aparcament dels visitants. Per gestionar aquest espai comptaran amb la col.laboració de Protecció Civil del Berguedà, ha detallat Vila.

Preus i venda d'entrades de Horrorland



Els tiquets per accedir al parc temàtic del terror ja estan a la venda a través de la pàgina web que han posat en marxa. Fins el 13 de juny es poden comprar amb descomptes. L'entrada general val 35 euros, la que permet accedir-hi sense fer cua 55 euros i la VIP que inclou la possibilitat d'accedir més d'un cop a cada passatge sense cues i rebent regals costa 85 euros. El preu és per un dia.

Vols treballar al parc?



Els promotors contractaran per aquells dies «entre 80 i 100 persones» segons ha explicat a Regió7 Climent Vila.