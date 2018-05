L'escola d'educació especial La Llar celebra els quaranta d'anys de Patum

Fa quatre dècades que la Patum de l'escola d'educació especial de La Llar i del centre especial de treball del Taller Coloma marquen el pròleg de l'arrencada de les festes del Corpus. En diferents emplaçaments i fins i tot en un cop a la plaça de Sant Pere, aquesta Patum feta a mida té un lloc destacat al programa de la festa. Enguany, serà encara més especial amb motiu d'aquesta efemèride.

La directora de La Llar, Vanessa Burrieza, ha explicat a aquest diari que «durant quaranta anys hem anat completant totes les figures que formen les comparses, hem ensenyat els passos dels balls a tots els nois i noies, i el més important, hem gaudit de la festa al pati de l'escola com si es tractés de la mateixa plaça de Sant Pere». Els salts de Patum els protagonitzen mig centenar de nois i noies, i cadascun fa el que pot dins de les seves possibilitats. Els vestits i atuells són a mida i tenen música en directe a cura de músics de l'Escola Municipal de Música de Berga i també del Taller Coloma, ha detallat Vanessa Burrieza.

El centre ha preparat un celebració especial per aquestes quatre dècades de Patum. Una gran lona s'exhibirà al pati on es fan els salts. S'hi reproduiran fotos històriques de la festa, de l'actualitat, de fa vint anys i més enrere. La directora de La Llar ha explicat que després que cada comparsa hagi completat el seu salt, els integrants es faran una foto de grup amb un número 40. Aquestes imatges nodriran l'àlbum de records personals i del centre. I un cop acabats els tirabols, i internament, saltadors i saltadores i totes les persones que fan possible la festa tallaran un pastís d'aniversari.

Burrieza ha recordat que la Patum de La Llar i del Taller Coloma només té un salt de cada comparsa i que als tirabols només hi participen els gegants. Com cada any s'han fet els assajos perquè tot surti bé. «És clar que tots ens podem equivocar perquè som humans però ells volen que tot surti perfecte». La directora ha dit que 40 anys de Patum suposen una gran fita. «Ningú s'hauria pogut imaginar al principi que s'arribaria on s'ha arribat i que tingués aquesta magnitud».



Patum gratuïta



La Patum de La Llar serà gratuïta i oberta a tothom, «com sempre», i es podrà veure a partir de 2/4 de 7 de la tarda dimarts, 29 de maig, al pati de l'escola. Burrieza ha recordat que la festa és gratuïta perquè en el programa de mà de les festes que el consistori ha repartit a les llars berguedanes «hi ha un problema de disseny». Apareix amb un asterisc el preu del concert del Memorial Ricard Cuadra, que és dissabte 26, a sota del dia on figura la Patum de La Llar, que és el 29. Tot i que és una errada «hi ha persones que ens han trucat per saber si fèiem pagar», ha dit Burrieza. Ha afegit que «ja hem comunicat a l'Ajuntament aquest fet perquè ho tinguin en compte per a l'any que ve».