VÍDEO | Mira el nou vídeoclip dels gironellencs Rúpits

El grup gironellenc Rúpits ha presentat aquest dijous el videoclip oficial de "Dia de sort", el tercer single del disc "Imperfeccions".

Després del seu pas pel Sona 9, on van ser finalistes i guanyadors del premi per votació popular, cosa que els va permetre tocar al Canet Rock 2016, els berguedans Rúpits segueixen evolucionant i treballant sobre el seu disc "Imperfeccions".

Gravat el gener passat a Bucbonera Studios, el disc "Imperfeccions" el componen 12 temes de pop festiu on tenen cabuda des de sons més electrònics, com en el tema Busco un lloc, fins a llatins com en Ulls clars i Equinocci.

La banda de Gironella Rúpits està formada pels músics Jaume Espel, Marc Espel, Marc Corominas, Oscar Pardo, Francesc Rodriguez i Gerard Serrano.

Tot seguit pots veure el videoclip "Dia de sort" de Rúpits, realitzat per Koalitic Visuals: