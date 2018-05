VÍDEO: Un total de 178 nens es preparen per a la Patum Infantil "més rigorosa" dels darrers anys

La Patum Infantil encara la recta final aquests dies amb els darrers assajos dels 98 nens i nenes que participen en les comparses. Aquest dijous s'hi sumaran els 80 afortunats, guanyadors del sorteig, que participaran en el salt de plens. Enguany, però, la cita dels patumaires més joves està marcada, segons expliquen els organitzadors, per una major vigilància en l'ús del foc que els obliga a informar diàriament de la pirotècnica que utilitzen en els assajos i a retornar a la Guàrdia Civil els fuets gastats. La Patum Infantil, com la dels grans, celebrarà el divendres de Corpus, 1 de juny, la Patum de Lluïment i la Patum Completa.

Segons ha explicat a l'ACN el portaveu de la Patum Infantil, Guillem Canal, aquest 2018 estan percebent una major "rigorositat" dels controls que fan amb la pirotècnia. Si l'any passat la festa va haver d'aplicar la disposició addicional sisena de la normativa de foc, fet que va comportar canvis substancials com que els nens menors de deu anys no poden participar en cap de les comparses de foc, Canal afirma que enguany hi ha hagut un enduriment de l'exigència estatal. D'una banda, l'entrega de fuets de mans del consistori a l'entitat es realitza de forma diària i, alhora, han d'informar cada dia de quants fuets gasten i retornar les cues "que abans els nens es quedaven com a record", lamenta.

Canal afegeix que aquest enduriment també l'han viscut els pares que han hagut d'entregar més documentació de l'habitual per tal que els seus fills poguessin participar.



Un nou pla de seguretat

Un altre dels canvis que presenta la Patum Infantil és que per primera vegada comptarà amb un pla de seguretat coordinat amb la resta de cossos d'emergències. Canal explica que la seguretat és una de les "prioritats" per les quals "estem vetllant moltíssim". I és que reconeix que cada vegada es troben amb més pares que porten els infants al salt de Plens "i això ens ha fet incrementar més la seguretat pels que salten que no pas pels que estan dins de la comparsa". En aquest sentit, el cap de seguretat de la Patum Infantil, Manel Herrerias, aprofundeix en que es busca actuar d'una manera "més efectiva" i aprofitant més els recursos.



Comparses més rotatives

La Patum Infantil de 2018 compta amb un nou model de rotacions per tal que més infants puguin formar part de la festa. Així, si fins ara s'optava per cicles de tres anys i, per tant, els infants hi podien participar durant tres anys seguits, enguany la participació en les comparses de foc –plens, guites i maces- s'ha limitat a un any. Així, se sortejarà la participació novament la vinent per tal de garantir una major diversitat.

No obstant això, ja amb els assajos, els joves que s'estrenen reconeixen que ja pensen a repetir. Claudio Leonte comenta que no s'ho esperava que fos així "d'emocionant" i que li agradaria repetir de "guita" altres vegades. Enguany està al càrrec de la guita gran i assegura que li agradaria repetir en aquesta comparsa perquè "és més tranquil·la que la xica, que és més boja".

Pel que fa a les comparses de ball – tabal, geganters, nans o àligues-, el cicle és de dos anys. "Entenem que el primer any estan més cohibits i així el segon el gaudeixen més", justifica Canal.



Darrers assajos

Els patumaires realitzen aquests dies els darrers assajos entre nervis i emoció al Pavelló Vell de Berga a l'espera que arribi la gran cita del dia 1 de juny. Aquest dijous a la tarda s'assajarà per primera vegada els tirabols i els plens així com la resta de les comparses.

Divendres serà la darrera prova, l'assaig general, que comptarà a més, amb la participació dels castellers de Berga.