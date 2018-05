Berga aprofitarà la Patum per analitzar el "sostre" de visitants que pot absorbir la ciutat

D. C.

Primers salts de la passada de dissabte de Patum 2017 D. C.

L'Ajuntament de Berga aprofitarà la Patum d'enguany per analitzar, mitjançant diferents indicadors socioeconòmics, l'afluència de visitants a la festa i, per tant, quin és el "sostre d'absorció de gent que té la ciutat", segons ha explicat el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Berga, Francesc Ribera.

Malgrat que es calcula que l'acumulat de la festa podria ser tres vegades la població de Berga, el regidor matisa que no existeixen xifres reals més enllà "d'estimacions". Per aquesta raó, s'han marcat l'objectiu de poder-ho calcular amb un seguit d'indicadors que s'iniciaran aquesta campanya i tindran continuïtat de cara als anys següents.

"L'objectiu és veure l'evolució de la festa i que ens puguem marcar un sostre", ha dit. Entre els exemples que ha posat hi ha el de fer el càlcul a partir de les xifres dels aparcaments, però també d'acord amb l'anàlisi d'altres paràmetres més concrets com l'augment del consum dels serveis bàsics de la ciutat "que facin evident aquest creixement puntual", ha afegit.

Segons Ribera, l'única xifra "real" que es té de la Patum són les 6.000 persones que poden arribar a concentrar-se a la plaça de Sant Pere durant el salt de Plens. Resulta, però, impossible traslladar-ho a la resta de la ciutat, així com veure quin podria arribar a ser l'acumulat de visitants. A més, afegeix Ribera, hi ha tot un seguit de paràmetres de la festa –des de les persones que s'hi desplacen unes hores fins als allotjaments fora del circuit convencional- que suposen traves per poder tenir una estimació més estricta. D'aquí sorgeix la voluntat del consistori de posar-hi solució.

El regidor ha explicat que la posada en marxa d'aquest nou anàlisi –que tot apunta que es farà de forma externa- arrencarà aquesta Patum però no acabarà aquí, sinó que la intenció és que a patir de d'altres aspectes es pugui continuar analitzant en les properes edicions per tal de poder acabar tenint la xifra real. Una dada que permetrà saber al consistori, a banda de com evoluciona la festa –dies de màxima afluència o hores-, quin és el màxim de gent que pot absorbir la capital del Berguedà.