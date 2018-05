Els escaladors recullen en una guia el Berguedà de les cingleres

Conèixer el Berguedà pot voler dir moltes coses. Pot equivaler a conèixer el seu patrimoni industrial, la seva tradició gastronòmica, els racons dels seus pobles i ciutats, els entorns naturals i els cims emblemàtics o les seves festes més universals. Però també hi ha una altra comarca: el Berguedà de les parets i cingleres per fer escalada esportiva. Un Berguedà que atrau també centenars d'esportistes i amants de la natura d'arreu i que ara ha quedat recollit en una guia que, com en els altres vessants de la comarca, ha estat feta des de la unió de la seva gent.

Berguedà vertical és una guia amb les 1.700 vies per escalar imprescindibles de les principals zones de grans roques de la comarca, dites escoles en el món dels encordats: Sant Julià de Cerdanyola, Castell de l'Areny, cingles de Vallcebre, Berga, la Nou de Berguedà, Vilada, Roc de la Lluna, Borredà, Capolat, Riugréixer i Malanyeu. Es tracta d'una guia pràctica feta pels mateixos equipadors de les guies, és a dir, els escaladors que les han obert, les han equipat amb els elements per passar les cordes i les han mantingut al llarg del temps perquè altres escaladors les aprofitin. La creació de la guia ha estat un treball coral desinteressat d'una cinquantena d'equipadors del Berguedà. Tot va començar l'any 2014...

A partir d'un primer grup d'equipadors es va començar a estendre el repte de recollir totes les vies obertes i disponibles. Les reunions es van anar convocant fins a esdevenir uns cinquanta, d'edats compreses entre els 25 i els 68 anys, i a mesura que anava avançant la feina, amb el repartiment de les zones, la descripció de les vies, el seu dibuix i catalogació i la realització de fotografies, el col·lectiu s'ha anat cohesionant fins a esdevenir pràcticament una nova entitat esportiva i social transversal del Berguedà. El procés de selecció de les vies que havien de formar part de la guia s'ha fet per criteris de qualitat de l'escalada, segons explica Jordi Farràs: «No hi són totes però pràcticament, diria que les que no hi són és perquè no tenen prou interès». L'objectiu de la inciativa és doble: tenir una eina pràctica per als equipadors i escaladors de la comarca i oferir les zones d'escalada a la resta d'aficionats d'arreu, «en definitiva compartir-les, perquè quan equipes una via, si bé sí que de vegades ho fas per creativitat pròpia, sempre ho fas per compartir la via amb tothom», segons remarca Farràs. Amb aquest objectiu, cada fitxa de la guia inclou un codi QR que enllaça amb la localització de la paret perquè els que no coneixen la comarca la trobin fàcilment.



«Volem compartir les vies»

La guia es divideix en deu zones, o escoles, d'escalada, els sectors de cada zona, i les vies de cada sector, que tenen un nom atorgat per qui la va obrir. Les zones es diferencien per colors i les vies identifiquen els equipadors amb fotografies en acció sobre la roca. Cada via es complementa amb un dibuix fet per Farràs, amb la informació dels metres, les assegurades que s'hi han de fer, com està equipada, qui la va equipar i l'any que ho va fer. També explica com és l'escalada, tècnica o molt vertical, si és apta per a nens, la seva orientació i quant temps cal caminar per arribar-hi. La guia inclou 80 fotos de tots els equipadors, de manera que cada imatge és d'un escalador per tal que hi surtin tots. A l'hora de perfilar la guia, es va constituir un Consell de Redacció de dinou membres, el qual portava després les decisions a votació de tothom. A la fotografia de la portada hi apareix Àlex Hernández, el jove amb més projecció de l'escalada del Berguedà, com a mostra per l'aposta de futur del grup.

De la guia, en la redacció de la qual també ha donat suport el Consell Comarcal, se n'ha fet una tirada de 3.000 exemplars. Es venen a 25 euros a les llibreries i botigues d'esport de la comarca i ja la tenen entitats excursionistes de Manresa, Girona i Lleida.