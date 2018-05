La Patum Infantil ambienta el centre de Berga amb un assaig especial al carrer

Ja fa dies que Berga respira ambient de Patum, però aquest divendres, la festa s'ha fet més encara més present gràcies a la iniciativa impulsada per la Patum Infantil i els Castellers de Berga. Per primera vegada, les comparses de la festa infantil han sortit al carrer per realitzar el darrer dels seus assajos, abans dels salts a la plaça que tindran lloc el proper divendres 1 de juny. Els carrers i places del centre de Berga s'han omplert avui amb els turcs i cavallets, les maces, els àngels, les guites, l'àliga, els nans vells i nous i els gegants i de desenes de berguedans, sobretot, infants, que han volgut veure de prop la imatgeria de la festa.

A partir de les 7 de la tarda la plaça de Sant Joan, la plaça del Forn, la plaça del Mercat i el carrer Mossèn Huch han estat el punt de trobada de les comparses, que s'han repartit entre aquests espais, i també dels petits patumaires en un ambient festiu i participatiu que ha servit per donar el compte enrere a la celebració de la Patum Infantil. És habitual que el darrer dels assajos es realitzi a la zona esportiva de Berga, on es fan totes les sessions. Enguany, però, l'organització ha apostat per sortir al carrer i acostar la festa a la ciutadania. Els responsables valoraven ahir positivament aquesta iniciativa, que continuarà aquest dissabte amb l'exposició de la imatgeria de la Patum Infantil al local dels castellers l'antic Cinema Catalunya, acompanyada d'una projecció a la pantalla gegant del cine. A més a més, a partir de les 18h hi haurà l'assaig casteller especial per acabar de preparar la important diada de l'endemà, la diada castellera dels Quatre Fuets.

Ahir, després dels assajos la festa continuava amb un sopar popular i amb la primera edició de la Patum de les Andròmines on els més petits van poder fer la Patum amb les figures que tenen a casa. La festa ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga, la Penya Boletaire de Berga, Pabevsa i Càrniques Valldan.