Els PD berguedans Nanfu&Salasxic presenten el tema «Agafant el porró»

Els PD berguedans Nanfu&Salasxic han presentat aquest divendres el tema "Agafant el porró". En aquesta animada i sobretot molt berguedana cançó, els punxadiscs més populars de la nit de Berga han versionat "Agafant l'horitzó", de Txarango.

El tema "Agafant el porró" ha comptat amb les col·laboracions de diversos artistes i músics berguedans. A més de la presència dels PD Nanfu i Salas Xic, hi han participat Èlia Macià (Macedònia), Marc i Francesc Marginet (La Trinca), Marcel Tuyet (Thug Life), Mar Barniol i Tanit Venturós (We are Us), Guim Tuson (Mestre Guim), Txuki (Skàndol Públic) i Xavi Ribera (Antídot).

Un dels impulsors del tema, Joan Salas, ha explicat a Regió7 que la creació de la cançó ha anat molt lligada "a la proximitat de la Patum" i que el nom "vol jugar amb el porró i el típic Mau-Mau".

"La cançó és una al·legoria de Berga, de la independència de Catalunya i també fa una picada d'ullet a la Patum i al conflicte dels plens. En definitiva, volem que "Agafant el porró" acompanyi aquestes festes i que els patumaires la coneguin i la cantin", afirma Salas.

El PD Salasxic acaba argumentant que "el tema és una crítica social a Berga, ensenyant les virtuts i també criticant els defectes dels seus habitants, perquè és important saber riure d'un mateix".

Tot seguit pots llegir la lletra completa del tema "Aganfant el porró", dels PD Nanfu&Salasxic:

Ja no ens alimenten molles,

Ja volem un salt de plens!

Tenim Valldan, tenim Queralt,

I la Colònia de Cal Rosal.

Fotem el runner per molts camins,

I a l´agost tenim Cambrils

Volem mau-mau, volem barreja,

Per els de Manresa fotre molta enveja.

Comptem amb tu, ara no pots fallar,

Un dia nou per tornar-se a engatar.

Gent de bars, mamats i de bodegues,

Ho tindrem tot, i es parlarà de Berga.

Gent de bars, mamats i de bodegues,

Ho tindrem tot, i es parlarà de Berga.

Vall amunt, vall avall, empenyent endavant,

Qui sembra sedició, recull la traïció.

Que no ens guanyi la por, el polígon es nostre,

Tu i jo, agafant el porró.

Ara i aquí és el moment de Berga,

Un lloc bonic on hi ha molta festa.

És part de tu, també és part de mi,

A Berga el prou, vol dir si.

No tenim el control de les parides del món,

No tenim totes les solucions.

Però quan no sabem de qui coi s´ha de rajar,

El Grup "no ets de Berga sinó.." ho podràs trobar.

Tot per nosaltres, per Berga tot,

El qui exclama Bèrga cal calar-li foc.

El qui paga el túnel s´ho mereix.

Berga mana, Tabàrnia obeeix.

La barreja, el combustible d´encenalls.

L´espurna popular il·lustrarà la nit

Traçant el camí d´aquell que ens vol negar

Perquè torni a casa. Alternativa? Cap eqüestre dins el llit.

Gent de bars, mamats i de bodegues,

Ho tindrem tot, i es parlarà de Berga.

Gent de bars, mamats i de bodegues,

Ho tindrem tot i es parlarà de Berga.

Vall amunt, vall avall, empenyent endavant,

Qui sembra sedició, recull la traïció.

Que no ens guanyi la por, el polígon es nostre,

Tu i jo, agafant el porró.

Vall amunt, vall avall, empenyent endavant,

El bon futbol el camp, i aquí el pinxo i el mam.

Que no ens guanyi la por, el polígon es nostre,

Tu i jo, agafant el porró.

Gent de bars, mamats i de bodegues,

Ho tindrem tot, i es parlarà de Berga.

Gent de bars, mamats i de bodegues,

Ho tindrem tot i es parlarà de Berga.