Vilada instal·la un punt de recarrega de vehicles elèctrics

El municipi de Vilada s'incorpora a la xarxa pública de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquesta setmana s'ha posat en funcionament un punt de servei per vehicles elèctrics. La instal·lació s'ubica al carrer Sant Joan, darrere del Local Cultural, i consta d'un carregador semi ràpid per a vehicles elèctrics i una plaça d'aparcament habilitada pel vehicle que utilitzi el carregador.

El carregador, de la marca Circutor, funciona a una potència de 22kW, permetent carregar totalment la bateria d'un vehicle elèctric entre 2-3 hores segons la capacitat de la bateria de cada vehicle. El servei de recàrrega és gratuït per a totes les persones usuàries, i està obert i operatiu 24h al dia sense necessitat d'utilitzar targetes específiques per la seva activació. L'Ajuntament de Vilada ha anunciat que, aquestes primeres setmanes, el servei es troba en proves per valorar el seu funcionament.

Tal i com han explicat fonts municipals, el lloc s'ha escollit pels seus avantatges: el cost de les obres per instal·lar l'aparell ha estat mínim, i la proximitat amb el Local Cultural permet que el carregador elèctric utilitzi l'energia que produeixen les plaques solars instal·lades a la teulada de l'esmentat local.

Vilada és el tercer municipi de la comarca que s'incorpora a la xarxa pública de recàrrega de vehicles elèctrics, després d'Avià i Berga, tal com figura al web https://www.electromaps.com/ que senyalitza tots els punts de càrrega de l'Estat. El cost de la compra i instal·lació del carregador s'ha finançat amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.

Aquesta actuació s'emmarca en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES) del municipi. L'esmentat pla estableix l'objectiu de reduir un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables. En aquest sentit, l'Ajuntament de Vilada ha completat varis projectes els últims mesos, com ara: la instal·lació de llums LED a les faroles i locals municipals; la substitució de l'antiga caldera de gasoil de l'escola per una caldera de biomassa; la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l'edifici de l'Ajuntament i a l'Escola; l'adequació i posada en marxa de les plaques solars fotovoltaiques del Local Cultural.

Per altra banda, també s'han modificat les ordenances fiscals introduint bonificacions mediambientals en l'Impost de Bens Immobles, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i en l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.