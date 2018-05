Un assaig especial de la Patum infantil omple el centre de Berga

Ja fa dies que Berga respira ambient de Patum, però ahir, divendres, la festa va fer-se encara més present gràcies a la iniciativa impulsada per la Patum infantil i els Castellers de Berga. Per primera vegada, les comparses de la festa infantil van sortir al carrer per realitzar el darrer assaig, abans dels salts a la plaça que tindran lloc el proper divendres 1 de juny.

A partir de les 7 les comparses es van repartir pel centre de la ciutat cridant l'atenció dels petits patumaires en un ambient festiu i participatiu que va servit per iniciar el compte enrere a la celebració de la Patum infantil. Després de l'assaig, la festa continuava amb un sopar popular i amb la Patum de les Andròmines on els més petits van poder fer la Patum amb les figures que tenen a casa.