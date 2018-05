Endesa és la companyia a qui els berguedans adrecen més reclamacions

La companyai Endesa encapçala les empreses amb més reclamacions per part dels berguedans, seguida de Telefónica, Orange Espagne, Vodafone i Gas Natural. Tot i que aquestes són les empreses amb més reclamacions, la majoria les solucionen per la via de la mediació o l'arbitratge.

Aquesta és una de les dades de la Memòria d'Actuacions 2017 de l'Agència a la Catalunya central. La directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC), Montserrat Ribera, acompanyada del conseller comarcal de Consum, Antoni Clement, i de la directora dels Serveis Territorials del departament a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, van presentar aquesta memòria, ahir. El número de consultes al Berguedà, el 2017, ha estat de 982. Aquesdta és una xifra molt similar a la del 2016 quan se'n van registrar 1078. Les denúncies s'han incrementat, passant de les 10 del 2016 a les 18 del 2017.

El Consell Comarcal del Berguedà acull l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor, on es poden adreçar els consumidors per informar-se.