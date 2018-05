Els Castellers de Berga es llueixen a casa

La colla local ha tingut un paper més que destacat en una de les dates més esperades de l'any, que ja de per si es preveia històrica. La Diada dels Quatre Fuets ha estat pràcticament rodona pels Castellers de Berga: han descarregat les tres construccions que s'havien proposat, i que han estrenat aquesta temporada. Els Capgrossos de Mataró han aconseguit castells de 8 i de 9, però la caiguda de la colla puntera, els Castellers de Vilafranca, ha posat el punt final a les actuacions, amargant una diada d'alt nivell a Berga.

Fregant les 12 del migdia, després dels pilars caminant que han fet les tres colles per entrar a la plaça de Sant Pere -en el qual els de Mataró han ensenyat una pancarta demanant la llibertat dels presos polítics, els Castellers de Berga han pres la iniciativa descarregant un 5 de 7 amb força precisió i molt bones sensacions. Després, els Castellers de Vilafranca han fet una declaració d'intencions amb el 3 de 9 amb folre descarregat, mentre que els Capgrossos de Mataró han tancat la primera ronda aixecant un 3 de 8.

Als de Berga els ha fet falta un intent descarregat de torre de 7 per acabar-la completant en el segon intent i celebrant-la com cap altra, fruit de la complexitat tècnica que requereix. Entremig, els de Vilafranca han impressionat a la plaça descarregant un 4 de 9 amb folre, mentre que els de Mataró han clos la segona amb un 4 de 8 impecable.

Ha sigut la tercera ronda la que ha acabat marcant clarament la diada. D'una banda, perquè els berguedans han pogut descarregar de primeres el 7 de 7, un castell que requereix molta gent i, d'altra banda, per la caiguda dels Castellers de Vilafranca quan acabaven de carregar el 3 de 8 amb agulla.

La llenya ha ferit, de forma lleu, a diverses camises verdes, i la diada s'ha hagut d'aturar, en primera instància, de forma temporal. Les ambulàncies preventives de Creu Roja no han sigut suficients, i ha fet falta que n'arribessin de reforç del SEM. La demora en aquest impàs, forçada pels protocols, ha acabat obligant als caps de colla posar fi a la diada. «Ens afecta aquest final, ens sap greu per Vilafranca, però segur que tiraran endavant», ha explicat el cap de colla dels de Berga, Xisco Bonet. Els berguedans no han volgut acomiadar-se de la diada de casa sense aixecar 11 pilars de 3, amb alguna pancarta a favor de la campanya engegada recentment: Amb el Cine i guanyem tots. «Necessitem ajuda política», diu el cap de colla.

«Estem molt satisfets amb la resposta de la colla i de la ciutat, ens hem sentit molt estimats i ajudats, i hem vist cares que feia dies que no veiem», valora Bonet, que ara es marca com a fites de consolidar la torre, descarregar i carro gros i Tarragona, com a «gran objectiu de la temporada»