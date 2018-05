La música per la llibertat canvia provisionalment l'emplaçament

La Patum de Berga altera de forma evident el dia a dia dels berguedans, entre altres coses ocupant carrers i places, habitualment molt menys concorreguts, ja sigui amb els actes troncals de la festa o per altres activitats paral·leles. En aquest sentit, el projecte Músics per demanar la llibertat dels presos polítics, que ha aplegat diversos músics cada dia, des de fa cinc mesos, a les 7 de la tarda per interpretar El cant dels ocells, canvia provisionalment d'ubicació durant aquestes dates. L'Assemblea Nacional Catalana a Berga seguirà tirant endavant aquesta iniciativa, però ara tindrà lloc a la plaça de Sant Joan, en comptes de fer-ho a la plaça de Sant Pere, com s'havia dut a terme les darreres setmanes. Des d'ahir mateix, l'activitat musical es fa a la nova ubicació, on es mantindrà fins al diumenge 3 de juny, el dar-rer dia gros de Patum.