Rècord de balladors debutants als nans

El procés de democratització i obertura de la Patum madura de formes molt diverses entre les diferents comparses. Enguany, unes 35 persones saltaran a la plaça per primera vegada sota el cap d'un nanu. Unes 20 ho faran amb els nous i 16 amb els vells.

«Nosaltres fa uns deu anys que treballem perquè tothom pugui saltar, i que el 50% dels balladors sigui gent nova», explica el cap de colla dels nans nous, David Cussà. En el cas dels nans vells, mai havien saltat tants novells, i rarament s'havia superat la desena: «La Patum és del poble i tothom hi té la possibilitat de saltar», explica el cap de colla, Òscar Guijar-ro. «És maco veure ganes, il·lusió i empatia entre els nous», afegeix.

Els assajos dels nans són oberts a tothom. Ahir van fer la prova general, al Pavelló Vell, per acabar d'estar preparats al 100%, però ja li tenen el peu al coll. Entre els debutants, molts joves, la majoria de l'escola de la Patum Infantil: «Són el futur», diu Guijarro. Qualsevol patumaire que vulgui ballar, sigui la primera vegada o ja ho hagi fet, té cada vegada més opcions d'aconseguir-ho.

La comparsa dels vells s'organitza amb 4 titulars, que tenen uns 5 salts per cap, i 12 col·laboradors, que en tenen 2. «La resta són per a gent que vulgui viure l'experiència» i, a més, «els col·laboradors també poden cedir un dels salts», diu Guijarro. En els nous hi ha 12 titulars, amb 3 salts cadascú, però que sempre n'acaben cedint: «Això no és nostre», diu Cussà.

Segurament molts dels berguedans i patumaires ho han fet al menjador, a l'habitació o fins i tot en alguna plaça de la seva ciutat. Però ballar en una comparsa de la Patum de Berga requereix molta més preparació que posar-se una cadira al cap i agafar un pal d'escombra per fer de gegant o posar-se quatre flors a la boca per imitar l'àliga. Per al ball dels nans no s'hi val amb agafar unes castanyoles o un barret i començar a saltar. Ha fet falta més d'un mes i una desena d'assajos de pràctica, especialment per als novells, la majoria dels quals l'han après totalment de nou. «Ara ja estan més tranquils i només vénen a gaudir», apunta Guijarro.

Aquest 2018, els nans vells homenatgen l'històric de la comparsa Pep Casellas, amb un ball amb aire dels anys 50, que faran els seus familiars, filles i nebots, dijous a la Patum de lluïment. A més, presenten altres novetats, com unes castanyoles personalitzades i unes llances noves, basades en documents antics.



Avui, prova oficial dels fuets

Abans de l'inici dels dies forts de la festa, els Quatre Fuets serveixen com a prova oficial dels fuets. Avui, a les 8 del vespre, el tabaler i les maces baixaran de la plaça de Sant Pere a la Viladomat per provar els primers petards. Després, els protagonistes seran els seus homòlegs a la Patum Infantil, acompanyats dels àngels.