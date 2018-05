10 vídeos per apaivagar el deler patumaire

La Patum 2018 ja és aquí i als patumaires de soca-rel els costa horrors fer passar la setmana i arribar a dimecres. Per aquest motiu, presentem una selecció de 10 vídeos per ajudar a fer més amena l'espera. Els passacarrers, la Patum de lluïment, la Patum infantil i la festa completa a la plaça, aquí tens una tria de diferents moments màgics de la gran festa berguedana.

Passacarrers de dimecres de Patum



Dimecres de Patum és un dia sempre especial. Quan els instruments comencen a sonar a la plaça de Sant Pere, els berguedans saben que la festa ja ha començat i es poden veure imatges com aquesta sensacional Marxa del Patumaire.

Passacarrers de dimecres de Patum als petits carrers

Els salts als bonics carrers del casc antic de Berga sempre són difícils degut a la gran afluència de púbic. Tot i això, gaudir-los en primera persona és una experiència inoblidable. Tot seguit, un vídeo d'un salt de gegants al carrer Pinsania.

Patum de lluïments de dijous

Dijous al matí arriba la primera Patum de lluïment. Tot i el cansament de la nit anterior, val la pena tornar a la plaça de Sant Pere per viure moments com aquests. Un vídeo en 360º per viure un salt de nans al bell mig de la plaça.

Patum completa de dijous

La gran festa arriba al moment culminant dijous a la nit, quan comencen els quatre salts de la Patum completa. Totes les comparses, més els dos salts de plens i els tirobols componen un acte que no et pots perdre. Un instant màgic i molt esperat és, com no, el salt de l'àliga.

Patum infantil

El dia dels més menuts és el divendres. Al matí, de manera més reduïda, i a la tarda principalment, els nens agafen el protagonisme i celebren la seva pròpia festa, sempre molt bonica. Tot seguit, un salt de Nans Nous de la Patum infantil.

Passacarrers de dissabte

Amb les forces recuperades, dissabte arriba el passacarrers més multitudinari. Tot i que sempre és més curt que el de dimecres, l'arribada de gent d'arreu del país ens deixa imatges i moments espectaculars com el següent ball de gegants viscut des del cercle dels músics.

Tirabols de dissabte a la plaça

El passacarrers de dissabte acaba amb tirabols a la Plaça de Sant Pere. Gegants i guites ballen al ritme de la música amb la gentada saltant i ballant.

Patum de lluïment de diumenge

El sol i la roba de carrer tornen a aparèixer diumenge al matí a la plaça de Sant Pere amb la Patum de Lluïment i moments únics, com per exemple el salt de maces amb música, sempre especial.

Patum completa diumenge nit

Els cinc dies de bogeria patumaire finalitzen diumenge amb una altra Patum completa a la plaça. El final de la festa ja s'olora i els salts són més intensos que mai. Al vídeo, un salt de Nans Vells.

Salt de plens de diumenge nit

La traca final, a banda dels tirabols a la plaça, són els dos salts de plens de diumenge, la màxima expressió de la Patum de Berga. Aquí pots trobar un vídeo en 360º del salt de plens de diumenge a la nit.