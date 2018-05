Els castellers de Berga es llueixen a casa

Els castellers de Berga van tenir un paper més que destacat en una de les dates més esperades de l'any, que ja de per si es preveia històrica. La Diada dels Quatre Fuets va ser pràcticament rodona per a la colla local: van descarregar les tres construccions que s'havien proposat, i que estrenaven aquesta temporada. Els Capgrossos de Mataró van aconseguir castells de 8 i de 9, però la caiguda de la colla puntera, els Castellers de Vilafranca, va precipitar el final, i va deixar un gust amarg a una diada d'alt nivell a Berga. Sis persones van haver de ser ateses, cinc a l'Hospital Sant Bernabé de Berga i una a Sant Joan de Déu de Manresa. Ahir a la nit ja havien rebut l'alta.

Fregant les 12 del migdia, després dels pilars caminant que van fer les tres colles per entrar a la plaça de Sant Pere –en el qual els de Vilafranca van ensenyar una pancarta que demanava la llibertat dels presos polítics–, els castellers de Berga van descarregar un 5 de 7 amb força precisió i molt bones sensacions. Després, els castellers de Vilafranca van fer una declaració d'intencions amb el 3 de 9 amb folre descarregat, i els Capgrossos de Mataró van tancar la primera ronda aixecant un 3 de 8.

Als de Berga els va fer falta un intent descarregat de torre de 7, per acabar-la completant en el segon intent i celebrant-la com cap altra, fruit de la complexitat tècnica que requereix. Entremig, els de Vilafranca van impressionar la plaça descarregant un 4 de 9 amb folre, mentre que els de Mataró van cloure la segona ronda amb un 4 de 8 impecable.

Va ser la tercera ronda la que va acabar marcant la diada. D'una banda, perquè els berguedans van poder descarregar a la primera el 7 de 7, un castell que requereix molta gent i, d'altra banda, per la caiguda dels castellers de Vilafranca quan acabaven de carregar el 3 de 8 amb agulla. La diada es va aturar, en primera instància, de forma temporal. Les ambulàncies preventives de Creu Roja no van ser suficients, i va caldre que n'arribessin de reforç del SEM. La demora en aquest impàs, forçada pels protocols, va acabar obligant els caps de colla a posar fi a la diada. «Ens afecta aquest final, ens sap greu per Vilafranca, però segur que tiraran endavant», explicava el cap de colla dels de Berga, Xisco Bonet. Els berguedans no van voler acomiadar-se de la diada de casa sense aixecar 11 pilars de 3, amb alguna pancarta a favor de la campanya engegada recentment: Amb el Cine hi gua-nyem tots. «Necessitem ajuda política», deia el cap de colla.

«Estem molt satisfets amb la resposta de la colla i de la ciutat, ens hem sentit molt estimats i ajudats, i hem vist cares que feia dies que no vèiem», va valorar Bonet, que ara es marca com a fita consolidar la torre, descarregar el carro gros i Tarragona, com a «gran objectiu de la temporada».