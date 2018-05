L'escola bressol Flor de Neu viu la seva Patum en miniatura

Una Patum en miniatura, però una Patum autèntica que cuida fins el darrer detall. Els infants de l'escola bressol Flor de Neu de Berga han viscut aquest dilluns la seva particular Patum. Una tradició que el centre manté des de pràcticament els seus inicis, però que amb el pas dels anys ha anat evolucionant fins a convertir-se en una cita esperada pels infants, les mestres i també els familiars que han presenciat la celebració des de l'exterior del centre.

Els absoluts protagonistes han estat els infants més grans de l'escola bressol, d'entre 2 i 3 anys, que han fet ballar a la perfecció les comparses patumaires, adaptades i fetes a mida per poder-les portar: turcs i cavallets, maces i àngels, guites, l'àliga, nans vells i nans nous i gegants han sortit al centre del pati per reproduir, de manera totalment fidel, les coreografies. Mentrestant, la resta d'infants més petits han seguit els balls atentament, i en alguns moments, ballant i aplaudint al ritme de la música interpretada en directe gràcies a una colla de músics que hi col·laboren per fer més lluïda la celebració. Com no podia ser d'una altra manera, la Patum de l'escola bressol també té tabaler, administradors i nenes de la safata, que han seguit atentament el desenvolupament de la festa. El foc, en menor mesura, ha aparegut durant el salt de plens que ha donat pas a una tanda de tirabols amb una volta dels músics pel pati, tal i com passa a la plaça de Sant Pere.

Enguany, una de les novetats ha estat la presència dels avis de la residència Sant Bernabé de la ciutat, com a cloenda de la col·laboració que els infants de l'escola bressol han realitzat amb el centre residencial durant tot aquest curs. Durant els darrers mesos, els nens s'han desplaçat setmanalment a la residència on han fet activitats conjuntes amb els avis. En aquesta ocasió, els residents han estat els convidats especials per viure aquesta Patum.

Després de tres setmanes d'assajos, els petits patumaires han acabat satisfets després de fer la seva Patum. Des de fora, pares, familiars i coneguts també han mostrat la seva satisfacció amb un sonor aplaudiment un cop acabat el salt.