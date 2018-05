«El jutge Llarena no em deixa reincidir com a ple» de la Patum

«Aquest any no podrà ser. No podré participar en un dels salts de la Patum. El Tribunal Suprem, el jutge Llarena, no em deixa reincidir com a ple en un dels salts del 2018». Així comença la carta oberta que Jordi Sánchez que l´expresident de l´ANC ha adreçat als patumaires.

En la missiva titulada «Aquest any faré Patum des de la presó» Sánchez recorda l´experiència que va viure durant el segon salt de diumenge de Corpus de 2017 quan va poder saltar de ple tal i com va informar aquest diari al seu dia. Sánchez recorda aquell dia amb especial il·lusió i diu als patumaires que tot i que no podrà ser físicament a la celebració hi serà «d´esperit».

Fonts de l´ANC de Berga han explicat aquesta tarda que «el seu desig era de tornar a ser entre nosaltres per gaudir de la festa berguedana ja que ha vingut en dues ocasions i sempre n'ha sortit molt emocionat i recorda amb especial il·lusió el salt de plens que va poder fer l'any passat». En no poder ser-hi ha fet aquesta carta. Les mateixes fonts han exposat que esperen «tornar-lo a tenir entre nosaltres l'any que ve per poder-li agrair tot l'esforç i sacrifici que està fent per Catalunya».

La carta de Sánchez s'ha llegit públicament a la plaça de Sant Joan aquesta tarda. Igualment se n'ha llegit una altra del president d'Òmmium Cultural Jordi Cuixart. Berga li farà un reconeixement el dissabte de Corpus en el decurs del lliurament dels títols de patumaire i patumaire d'honor. Cuixart diu en el seu escrit que "rebo amb molta emoció i agraïment el reconeixement que se'm farà i amb el vostre permís, el faig extensiu a tots aquells homes i dones d'arreu del món que, avui, estan empresonats per llurs idees i perquè tenen la convicció que un món millor i més just no sols és possible sinó imprescindible".

Assegura que "no es poden entendre els Països Catalans sense la Patum. que, per molts anys, segueixi sent un refernt de festa, tradició i cultura i oberta a tothom".

Llegeix clicant aquí la carta sencera de Jordi Sànchez.