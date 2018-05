«El jutge Llarena no em deixa reincidir com a ple» de la Patum

«Aquest any no podrà ser. No podré participar en un dels salts de la Patum. El Tribunal Suprem, el jutge Llarena, no em deixa reincidir com a ple en un dels salts del 2018». Així comença la carta oberta que Jordi Sánchez que l´expresident de l´ANC ha adreçat als patumaires.

En la missiva titulada «Aquest any faré Patum des de la presó» Sánchez recorda l´experiència que va viure durant el segon salt de diumenge de Corpus de 2017 quan va poder saltar de ple tal i com va informar aquest diari al seu dia. Sánchez recorda aquell dia amb especial il·lusió i diu als patumaires que tot i que no podrà ser físicament a la celebració hi serà «d´esperit».

Fonts de l´ANC de Berga han explicat aquesta tarda que «el seu desig era de tornar a ser entre nosaltres per gaudir de la festa berguedana ja que ha vingut en dues ocasions i sempre n'ha sortit molt emocionat i recorda amb especial il·lusió el salt de plens que va poder fer l'any passat». En no poder ser-hi ha fet aquesta carta. Les mateixes fonts han exposat que esperen «tornar-lo a tenir entre nosaltres l'any que ve per poder-li agrair tot l'esforç i sacrifici que està fent per Catalunya».

La carta de Sánchez s'ha llegit públicament a la plaça de Sant Joan aquesta tarda. Igualment se n'ha llegit una altra del dirigent d'Òmmium Cultural Jordi Cuixart.

Llegeix clicant aquí la carta sencera de Jordi Sànchez.