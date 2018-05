Enguany els autocars de Patum transportaran 818 persones

Enguany, el servei d'autocars de la Patum organitzats pel Consell Comarcal del Berguedà transportarà 818 persones de 13 municipis. Fonts de l'ens han indicat que el nombre d'usuaris ha augmentat de «manera considerable». El 2017 es van vendre 616 tiquets.

La principal novetat d'enguany és que també s'ha ofert el servei el dimecres de Patum, a més a més del dijous i el dissabte, com cada any. Les més de 800 persones que han comprat els tiquets sortiran pels volts de les 8 del vespre (depèn del municipi) per anar fins a Berga. Els autocars de tornada als municipis d'origen surten a les 5 de la matinada de la plaça Gernika de Berga. En total són 20 autocars: 6 dimecres, 7 dijous i 7 dissabte. L'acció l'organitza l'Oficina Jove i el Consell Comarcal.