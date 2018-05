L'escola d'educació especial La Llar celebra els quaranta anys de Patum

L'escola d'educació especial de La Llar i el centre especial de treball del Taller Coloma celebren els quaranta anys de la seva Patum. La cita és avui a partir de 2/4 de 7 de la tarda al pati de l'escola.

La directora de La Llar, Vanessa Burrieza, ha explicat a aquest diari que «durant quaranta anys hem anat completant totes les figures que formen les comparses, hem ensenyat els passos dels balls a tots els nois i noies, i el més important, hem gaudit de la festa al pati de l'escola com si es tractés de la mateixa plaça de Sant Pere». Els salts de Patum els protagonitzen mig centenar de nois i noies, i cadascun fa el que pot dins de les seves possibilitats. Els vestits i atuells són a mida i tenen música en directe a cura de músics de l'Escola Municipal de Música de Berga i també del Taller Coloma, ha detallat Vanessa Burrieza.

Per celebrar-ho es posarà una gran lona al pati on es fan els salts. S'hi reproduiran fotos històriques de la festa, de l'actualitat, de fa vint anys i més enrere. Quan cada comparsa hagi completat el seu salt, els integrants es faran una foto de grup amb un número 40. Aquestes imatges nodriran l'àlbum de records personals i del centre. I un cop acabats els tirabols, i internament, saltadors i saltadores i totes les persones que fan possible la festa tallaran un pastís d'aniversari.