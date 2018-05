Més de 150 alumnes de Gironella i Olvan participen al programa de detecció precoç de problemes de salut

Un total de 153 alumnes han participat al programa de detecció precoç de problemes de salut d'escoles de Gironella i Olvan. L'Ajuntament en col·laboració amb les escoles i professionals de la salut, han organitzat la 4a edició del Programa de Detecció Precoç de problemes de salut en escolars. Per segon any consecutiu, «les exploracions de salut s'han fet als centres escolars per evitar desplaçament a centre mèdics i augmentar la participació» han indicat fonts municipals

Aquest programa s'adreça de forma voluntària i gratuïta a alumnes de P5, primer i quart de primària i se centra en tres àmbits d'especialització: la fisioteràpia, l'optometria i la podologia. A més, s'han fet tallers-xerrades sobre nutrició, i xerrades didàctiques sobre dermofarmàcia i hàbits d'higiene, adreçats a alumnes de quart, cinquè i sisè .

Teresa Terricabres, regidora de salut pública, ha explicat a través d'un comunicat que aquest programa «és una iniciativa pionera a la comarca i una mostra que des de l'ajuntament s'aposta per a programes de prevenció en la salut». Terricabres també ha destacat «l'elevada participació d'infants en el programa, que enguany ha fregat el 100%» i ha volgut agrair als centre educatius i a tots els professionals de la salut la seva col·laboració.

Les exploracions de detecció precoç s'han realitzat a un total de 153 infants dels centres educatius de Gironella i Olvan. Els alumnes de quart de primària s'han sotmès a exploracions de fisioteràpia per a detectar alteracions de la postura i del sistema musculoesquelèctic.Els alumnes de primer de primària han participat en una exploració d'optometria per a detectar problemes visuals que puguin afectar el rendiment escolar, i als alumnes de P5 se'ls ha fet una revisió de podologia per a detectar de manera precoç l'existència de patologies o anomalies en l'estructura del peu i en l'alineació de les extremitats inferiors. En acabar les exploracions, les famílies reben un informe elaborat pels professionals de la salut.

D'altra banda, els alumnes de 4t de Primària també han realitzat un taller-xerrada sobre alimentació saludable, els cursos de cinquè han rebut una xerrada per a tenir cura de la pell i incidir en la prevenció dels efectes perjudicials del sol i la calor, i els cursos de 6è han assistit a una xerrada sobre els hàbits d'higiene i els canvis que apareixen a l'adolescència.

En total, 11 professionals de la salut han col·laborat en aquest projecte: Araceli Burgos (infermera de pediatria), Roser Cardona (nutricionista), Marta Codina (fisioterapeuta), Xavier Guixé (farmaceutic), Mariona Lores (podóloga), Anna M. Maestro (òptica), Andreu Martínez (podòleg), Montse Noguera (fisioterapeuta),Eva Nuñez (nutricionista),Sònia Ponsà (farmacèutica) i

Teresa Terricabres (fisioterapia).