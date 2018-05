La Patum arriba amb hotels plens i els bars il·legals en el punt de mira

La Patum arrenca demà amb una ocupació hotelera del voltant del 100% durant els dies forts de la festa berguedana per excel·lència. Bars i restaurants també confien a «fer l'agost» aquests dies, malgrat la batalla que hauran de viure amb la «competència deslleial». Tot i els intents de l'Ajuntament per posar fi a la pràctica dels «bars il·legals» des de fa dues campanyes, el regidor de Governació i Promoció Econòmica del consistori, Francesc Ribera, reconeix que és impossible «posar-hi fi» de manera global. Tot i l'important descens que s'ha viscut motivat per les sancions i inspeccions, Ribera recorda que no tenen la competència per dictaminar-ne el tancament.

A hores d'ara, trobar allotjament a Berga és una tasca difícil. Pràcticament tots els establiments assenyalen que ja han penjat el cartell de «complet». L'alberg de Berga –amb 190 places–, l'hotel Berga Park –amb 50 habitacions– i l'hotel Estel –amb 37– ja són plens. Tots expliquen que les reserves per Patum tendeixen a fer-se amb molta antelació i que, en algun cas, fins i tot d'un any per l'altre. A l'Hotel HCC Ciutat de Berga, amb 62 habitacions, asseguren que també estan a punt d'omplir. Només el càmping Berga Resort, amb 50 places en bungalous, diuen estar lleugerament per sobre de la meitat de la seva capacitat. En el seu cas, però, justifiquen que la seva ubicació –als afores– i el perfil dels seus clients –públic més familiar– fa que a hores d'ara tinguin menys demanda. No obstant això, de l'experiència dels darrers anys, apunten al fet que segurament acabaran fent el ple, especialment en el lloguer de parcel·les. El president de l'associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, Toni Barat, confia que aquesta serà una «bona» Patum si les condicions meteorològiques es mantenen. «Si fa molta calor, sí que va bé perquè es consumeix més».



Competència deslleial

Per als bars i restaurants més propers al centre neuràlgic de la festa, el Vall i la plaça de Sant Pere, Patum és sinònim de fer l'agost. No obstant això, Barat denuncia la competència deslleial existent en el sector malgrat els intents de l'Ajuntament de posar-hi ordre. Es tracta de persones que obren establiments de manera il·legal només per aquestes dates «en una zona on la resta hi aguantem tot l'any», es queixa. Fa dos anys que el consistori va optar per posar fil i a l'agulla per posar fi a aquesta mala pràctica, però, segons reconeix el regidor Francesc Ribera, se segueix donant algun cas. «L'Ajuntament podem inspeccionar o fins i tot sancionar, però no tancar-los, no en tenim la competència». Amb tot, Ribera reconeix que arran de ser més severs «s'ha notat un significatiu descens». No obstant això, afirma que «segueix havent-hi gent que fa trampes que la llei permet esquivar».

L'altra competència amb què es troben els bars i restaurants és les entitats locals que opten per posar una barra de consumicions a la festa, fet que també acaba comportant «un detriment per a la resta del sector», diu Barat, tot i que en aquest cas es mostra més comprensiu. El consistori, però, treu ferro en aquest punt i indica que en aquest cas aposta per no «marejar-les gaire». El regidor recorda que aquest nou rol de les entitats busca «recollir fons» per a unes entitats que «al cap i a la fi treballen per a ciutat». A més, apel·la a la reducció de subvencions, que les està obligant a buscar altres fonts d'ingressos.