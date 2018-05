La pluja no frena la Patum de la Llar Santa Maria de Queralt

La Patum de la Llar Santa Maria de Queralt ha demostrat que no tem a res. La pluja abundant que ha caigut durant tota la tarda d'aquest dimarts no ha impedit que les comparses hagin sortit al pati de l'escola d'educació especial per fer els seus balls en la quarantena edició de la Patum de la Llar.

Els protagonistes de la jornada i també els educadors i responsables del centre han estat pendents del cel i durant uns minuts, i de fet, la Patum ha estat a punt de suspendre's pel mal temps. Després d'uns minuts d'incertesa, i de cares llargues i nervis per part dels patumaires, familiars, professionals i tots els berguedans que s'havien aplegat per viure la Patum, s'ha pres una decisió en ferm: la Patum s'havia de fer, i més, una de tant especial com la del 40è aniversari.

Durant tota la tarda ha continuat plovisquejant, però les comparses han desfilat una rere l'altra, tot i algunes parades per la pluja intensa que ha caigut durant alguns instants. Finalment, possiblement gràcies a les melodies patumaires interpretades per la banda i la jove banda de l'escola de música, l'olor a pólvora, els espetecs dels fuets i sobretot, la il·lusió que hi han posat els protagonistes de la festa, la pluja ha cessat i el cel ha quedat totalment destapat per deixar als presents viure un salt de plens i uns tirabols excepcionals com a final de la celebració.

Com en els darrers anys, la festa ha començat amb el lliurament dels premis del concurs de cartells de Patum i també amb l'entrega dels títols de patumaire. En aquesta edició, els guanyadors del concurs de cartells han estat Andrés Martos, Meritxell Monell, Sergi Garcia, Josep Novellas, Martí Orriols i Eric Atsuara. Per altra banda, han estat distingits amb el títol de patumaire Marc Bertran, Josep Maria Grant, Meritxell Monell, José Valverde i Dolors Vilarnau. Enguany també s'ha fet una distinció especial a Montserrat Garrós, col·laboradora habitual de la festa.

La celebració d'aquest dimarts era especial per aquest aniversari rodó. Per això una tela gegant amb fotografies antigues i actuals de la Patum de la llar presidien el pati del centre. A més a més, tots els participants s'han fet una fotografia, després de fer el seu ball, amb un número 40 gegant. Ni la pluja ni els nombrosos paraigües que s'obrien i es tancaven han impedit immortalitzar en desenes de càmeres, mòbils i altres dispositius aquesta efemèride, que passarà a la història per ser la Patum dels 40 anys, i de ben segur, una de les més molles.

La Patum de la llar no ha parat de créixer i ahir, a banda dels alumnes de l'escola i dels usuaris del Taller Coloma, van implicar-se a la festa els professionals de tots els serveis de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.