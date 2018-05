La pluja endarrereix, però no impedeix, la primera passada de Patum

Les previsions meteorològiques no han fallat, però les ganes de Patum, tampoc. Dimecres de Corpus ha arribat i els berguedans han hagut d'esperar un pèl, uns 30 minuts més del previst, per donar el tret de sortida a cinc dies de la festa més esperada. La pluja que queia des de vint minuts abans de l'inici de la primera passada de la Patum 2018 no ha espantat els patumaires que estaven aplegats a la plaça de Sant Pere, epicentre de la celebració, que han obert els paraigües esperant al repic de les campanes de l'església.

Al punt de les 12 la plaça a embogit amb crits: les ganes de Patum s'han fet palpables, però la comitiva patumaire no ha sortit. Després del repic del tabal, per megafonia s'ha anunciat que la comissió responsable de vetllar per la protecció de les comparses de la festa i evitar que es facin malbé per la pluja, s'ha decidit esperar fins a 2/4 d'1 per prendre la decisió d'engegar el passacarrers.. Finalment, a pocs minuts per 2/4 d'ha decisit arrencar, però amb una versió més reduïda del recorregut habitual i marxant cap el carrer Major.