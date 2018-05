Els gegants de la Patum, preparats per si plou

La pluja pot dificultar el desenvolupament habitual de la Patum, però poques vegades la climatologia ha obligat a suspendre la festa. Per evitar que les figures pateixin i es facin malbé per la pluja, ja fa anys que els gegants de la festa disposen d'uns impermeables fets a mida per poder-se protegir en cas de pluja.

Aquest dimecres de Corpus, en la primera passada de la Patum d'enguany, les dues parelles de gegants ja han sortit dels baixos de l'Ajuntament tapades amb uns nous impermeables de plàstic, tenint en compte que el cel, i les previsions, amenaçaven a pluja. Una imatge que no és nova i que els patumaires ja han presenciat en diverses ocasions, quan la pluja intenta fer la guitza a la festa berguedana. De fet, no només els gegants disposen d'impermeables, sinó que també s'han fet plàstics a mida per bona part de les comparses.

De totes maneres, aquest impermeables serveixen únicament per parar el cop de la pluja en el cas que la imatgeria no estigui sota cobert, ja que els responsables asseguren que el plàstic protegeix mínimament l'impacte de l'aigua i únicament durant una estona.

Després de la intensa pluja que va caure durant el passacarrers de dimecres de Corpus a la nit, l'any 2014, els responsables del consistori i del Patronat van impulsar la creació d'un protocol per actuar en cas de pluja i prendre decisions per evitar que les comparses es malmetin. Avui dimecres, aquest protocol s'ha activat i la comissió ha decidit endarrerir la sortida de la passada. Aquesta comissió està formada pels caps de colla de les comparses que participen a la passada, inclosos els músics, la restauradora de la festa, la regidora de Patum i l'alcaldessa.