Patum 2018: Una plaça de Sant Pere curulla dóna el tret de sortida a la passada de dimecres al vespre

El mal temps i l'amenaça de pluja no ha espantat els patumaires que han donat un multitudinari tret de sortida a la Patum 2018 amb els primers salts a la plaça de Sant Pere. La guita xica ha fet la seva aparició estelar sortimt des de la casa consistorial amb un simpàtic barret groc que lluien també els guitaires i que feia joc amb els llaços grocs que aquests dies veïns han col·locat als balcons de l'àgora berguedana i les banderoles per reclamar la llibertat dels presos polítics. Les maces (amb una cinta de la senyera nuada al capdmaunt) guites i gegants vells acompanyats dels músics de la Cobla Pirineu es disposen a viure una intensa nit i matinada de Patum pels carrers de la ciutat on ja regna la festa berguedana.

Al matí, la pluja ha fet endarrerir uns 30 minuts l'inici de la passada. A pocs minuts per 2/4 d'1 s'ha decidit arrencar, però amb una versió més reduïda del recorregut habitual i sense passar pel barri Vell. Cada figura ha estat protegida de la pluja amb un impermeable fet a mida. La comitiva ha arribat fins la residència Sant Bernabé i ha fet marxa enrere pel carrer del Roser fins tornar de nou a la plaça de Sant Pere pels volts de quarts de 3, ja sense pluja. Ha estat un treva del temps, ja que poc després d'acabar ha tornat a caure un xàfec.

RECORREGUT PASSADA DIMECRES

1. Plaça de Sant Pere – Ajuntament

2. Plaça de Sant Pere – Sr. Secretari

3. C/ Castellar del Riu – Rectoria

4. C/ Pinsania, 14 – Sr. Francesc X. Francàs

5. C/ Pietat, 12 – Sr. Jordi Pujals

6. C/ Buxadé, 53 (Vetlladores) – Sra. Rosalia Monroy

7. C/ Buxadé, 6 – Sra. Mª Antònia Ortega

8. C/ Balmes, 8 – Sra. Dolors Tous

9. C/ Balmes, 30 – Sr. Oriol Camps

10. Plaça de Viladomat, 11 – Sra. Ermínia Altarriba

11. Passeig de la Indústria, 6 – Sr. Joan Torres

12. Plaça de Sant Pere (Grup Horitzó del Berguedà) – Sr. Eloi Escútia

13. Plaça de Maragall, 2 – Sr. Francesc Ribera

14. Plaça d'Antoni Baylina, 15 (Escola de Música) – Sr. Antoni Biarnés

15. Ronda de Queralt, 15 (Teatre Municipal) – Sra. Mònica Garcia

16. C/ Mossèn Huch, 19 (Casal Panxo) – Sra. Montserrat Venturós

17. Plaça de les Fonts – Sr. Ramon Minoves

18. Plaça de la Creu, 6 (Club Esquí Berguedà) – Sr. Ivan Sànchez

19. Plaça dels Països Catalans – Sr. Pau Bessa

20. C/ Roser, 56 – Sr. Jordi Travé

21. C/ Gran Via, 23 – Jutjats

22. Plaça de Sant Joan – Tirabols

23. Plaça de Sant Pere – Tirabols